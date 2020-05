Déconfinement : le casse-tête de la réouverture des écoles en Drôme Ardèche

Les maires sont unanimes sur un point : le protocole sanitaire est infernal à faire appliquer. Mais d'une ville à l'autre les attentes des parents ne sont pas les mêmes.

À Valence, la mairie a envoyé un sondage aux parents des 2.800 élèves scolarisés de la maternelle au CM2 pour connaitre leur position face au retour à l’école. 55 % des parents ont répondu qu’ils souhaitaient remettre leurs enfants en classe. Le maire, Nicolas Daragon, qui n’était pas favorable à cette réouverture vu les difficultés que cela pose, se plie donc à la majorité. Les écoles seront ouvertes à Valence, alors qu’elles resteront fermées jusqu’au mois de septembre dans la ville voisine de Bourg-lès-Valence. Là, le sondage des parents a plaidé à une forte majorité contre le retour à l’école.

Se réorganiser en urgence

Mais, pour ceux qui ouvrent, c’est une réorganisation en urgence avec du personnel supplémentaire à trouver pour pouvoir être présent tout au long de la journée afin de nettoyer et désinfecter comme l'exige le protocole. À Guilherand-Granges, en Ardèche, Sylvie Gaucher, la maire, va réaffecter des agents municipaux vers les écoles. Ceux qui travaillent d’habitude dans des espaces aujourd’hui fermés, comme les gymnases vont devoir être formés et aller travailler dans les écoles.

Pas le choix pour l’élue : "d’habitude le ménage des écoles est fait le matin et le soir là il va falloir des gens a l’intérieur toute la journée pour tout désinfecter au fur et à mesure". Elle estime qui lui va lui falloir trois fois plus de personnel. Même chose à Touron où le maire, Frédéric Sausset, a calculé qu’il lui faut un quart d’effectif en plus. "On va devoir employer des gens en CDD courts, jusqu’en juin pour cela" car à Tournon les équipes municipales ne sont pas assez importantes.

Mauvaise préparation du gouvernement

Mais Frédéric Sausset ne cache pas son agacement sur les consignes en perpétuelle évolution. "Ça change tout le temps !" dit-il lassé. "Jusqu’à hier on nous disait que 15 enfants seraient accueillis dans chaque classe. Aujourd’hui c’est passé à 10, si ça continue ça ne sera que 5 !" Alors que les agents municipaux avaient déjà commencé à retirer le mobilier des classes pour respecter les fameux quatre mètres carrés par enfant.

Même agacement pour le maire de Valence : "Jusqu’à présent, on nous a dit que les enfants rentreraient le 12, car le 11 c’est la pré-rentrée des enseignants. Maintenant on nous dit que les enfants ne seront peut-être là que le 14 car la pré- rentrée pourrait s’étaler sur deux jours". Nicolas Daragon, comme ses collègues, doit prévoir une nouvelle organisation du personnel municipal pour renforcer les effectifs en milieux scolaire.

Par ailleurs, la réouverture de la cantine centrale n’est pas possible dans l’immédiat. Les parents sont prévenus ils devront donner un repas froid tiré du sac à leurs enfants. Frédéric Sausset, le maire de Tournon, conclu : "les écoles sont fermées depuis 7 semaines, le gouvernement aurait quand même pu réfléchir avant pour mieux mettre au point le plan de réouverture".