Le centenaire du collège lycée Largenté célébré à Bayonne en 2020

Bayonne, France

Le 12 octobre 1920 Largenté accueille d'abord des jeunes filles dans son pensionnat tenu par trois sœurs ursulines. Cent ans plus tard, l'école collège lycée compte 1500 élèves et 140 professeurs.

Durant les années 50, on dénombre à Largenté 70 sœurs et 350 élèves dont 180 internes. Aujourd'hui, ils sont 1500 élèves dont 40 internes, 140 professeurs et seulement 2 sœurs octogénaires.

Mobilisation de janvier à octobre 2020

Pour célébrer ses 100 ans Largenté va se mobiliser du 27 janvier prochain (jour de la sainte Angèle, fondatrice des Ursulines) jusqu'au 10 octobre. Parmi les événements en préparation, un ouvrage historique sera édité. "On y trouvera quelques pépites" selon Philippe Mayté, le directeur de Largenté.

Largenté

Vive Pétain, vive les anglais, à bas les boches ! — un tract d'élèves en 1942

L'une des pépites de l'ouvrage historique de Largenté

Plusieurs événements lors de ce centenaire

Parmi les événements, des expositions photos seront organisées au musée basque et dans une banque bayonnaise (les deux photographes sont Jean-Jo Marmouyet (ex joueur Aviron) et Eric Poulain - tous deux anciens élèves). Un ouvrage historique sera édité sur Largenté sans oublier un spectacle théâtral préparé par les élèves et la compagnie "Jour de fête".

Les archives de Largenté

Une ancienne élève a composé un hymne pour Largenté. Des clips vidéos sont à venir. Le centenaire s’achèvera par une grande journée pour les élèves et parents le 9 octobre. Enfin, une autre grande journée mais centrée sur les anciens élèves le jour suivant.

Programme éclectique du centenaire de Largenté avec Philippe Mayte

Largenté aujourd'hui

Il y a cent ans le même fronton -

Pour préparer ce centenaire le collège lycée Largenté organise à 18 heures une réunion d'anciens élèves le lundi 25 novembre prochain au foyer du lycée.