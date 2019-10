Le centre d'information et d'orientation de Sedan sur la sellette

Sedan, France

L'académie de Reims comptait encore 16 Centres d'information et d'orientation en 2009. Il n'y en aurait plus que neuf si celui de Sedan ferme ses portes. La décision pourrait être prise ce vendredi 11 octobre 2019 en comité technique académique. Les neuf agents ont appris la nouvelle en recevant l'ordre du jour de la réunion la semaine dernière.

Un public qui ne viendra plus

Le Centre d'information et d'orientation de Sedan accompagne environ 3000 personnes par an, essentiellement des élèves et notamment tous ceux qui sont en classe de troisième. Mais les psychologues de l'Education nationale accueillent aussi un millier de jeunes déscolarisés ou des enfants étrangers qui viennent d'arriver en France. Pour ces derniers, il faudrait se déplacer à Charleville-Mézières pour continuer à bénéficier du service.

C'est un public qui ne se déplacera pas parce que l'on a une population très précaire » - une psychologue de l'Education nationale du CIO de Sedan

Le maire de Sedan, Didier Herbillon, est venu soutenir les manifestants le 8 octobre 2019 © Radio France - Alexandre Blanc

En 2015, les Ardennes ont déjà perdu le Centre d'Information et d'Orientation de Revin. Le Centre d'information et d'orientation de Charleville-Mézières a absorbé son activité. Les élèves continuent à bénéficier du service moyennant des déplacements plus nombreux des psychologues de l'Education nationale.

Mais les rendez-vous avec le public non scolarisé sont en chute libre. Plusieurs centaines de personnes étaient suivis chaque année à Revin. Ils ne sont qu'une trentaine de ce secteur à avoir fait le déplacement l'an passé

On nous parle de service public de proximité et on ferme des services publics » - Mickael Adamkiewicz, secrétaire de direction du CIO de Charleville-Mézières et secrétaire de l'UNSA Administratifs et Intendance des Ardennes

Les syndicats craignent que le gouvernement ne conserve qu'un seul centre d'information et d'orientation par département. Hormis Sedan et Charleville-Mézières, les Ardennes en compte un autre à Rethel.