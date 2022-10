Le centre de formation aéronautique d'Alzon à Nîmes s'équipe d'un simulateur virtuel en maintenance

Le centre de formation aéronautique de l'Institut d'Alzon à Nîmes vient d'acquérir auprès d'Airbus un simulateur virtuel en maintenance aéronautique. Il a couté 50.000 euros. "Seulement cinq établissements français en ont un, 14 dans le monde" lâche Yvan Lachaud, le directeur général de l'institut. Le logiciel est installé sur tous les ordinateurs. Et les 220 élèves en Bac Pro et BTS aéronautique ainsi qu'en mention complémentaire option aéronautique peuvent l'utiliser. "On est à bord de l'avion, on peut ouvrir les capots du moteur et on doit résoudre des pannes" affirme, devant son écran, l'un des élèves.

"Ils n'ont pas les mains dans le cambouis, mais pour appréhender une machine et se rendre compte de la complexité d'un avion, c'est idéal" affirme Jean-François Allheily, professeur en maintenance aéronautique à l'Institut d'Alzon

Campus d'Alzon © Radio France - GJ

Selon l'Institut d'Alzon, cela permet aux élèves en aéronautique de développer une "forte" expertise dans le domaine de la maintenance. "Avec cette formation, leur CV va se retrouver en haut de la pile" conclut Jean-François Allheily. Bref, un emploi quasi-assuré dans un secteur où la main d'œuvre est très recherchée depuis la fin du confinement.