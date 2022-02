Le centre de formation de la Croix Rouge ouvre ses portes ce samedi à Quetigny

C'est le moment pour les futurs bacheliers de choisir leur cursus ou leurs formations pour la rentrée prochaine. Pour tous ceux et celles qui envisagent une carrière dans le sanitaire et social, le centre de formation de la Croix Rouge à Quetigny ouvrent ses portes ce samedi 5 février de 9h à 13h.

Les futurs bacheliers ont jusqu'au 29 mars pour s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, c'est donc l'heure de faire son ou ses choix et si vous vous intéressez aux métiers du sanitaire et du social, ou si vous envisagez de vous former en apprentissage, la Croix Rouge organise ce samedi matin une opération portes ouvertes pour présenter les formations délivrées dans ces centres de Bourgogne-Franche-Comté.

Vous pouvez rencontrez sur place, les équipes mais aussi échanger avec des apprenants et poser toutes les questions sur les différents établissements et les formations qui y sont proposées.

Ces portes ouvertes accueillent aussi les personnes qui cherchent une reconversion professionnelle.

Formations proposées sur chaque site

* QUETIGNY : Infirmier, Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture

* LONS LE SAUNIER : Infirmier, Aide-Soignant, Secrétaire Médical et Médico-Social

* VESOUL : Infirmier, Aide-Soignant, Accompagnant Educatif et Social