Le centre de loisirs de Coulaines près du Mans s'adapte au Coronavirus

Les centres de loisirs et les colonies de vacances ont commencé à accueillir les enfants en Sarthe. À Coulaines, 230 enfants de âgés de trois à six ans sont accueillis pendant l'été. Cette année, avec le coronavirus, plusieurs mesures de protection ont été mises en place.

Comme pour l'accueil des enfants dans les établissements scolaires, il y a aussi un protocole sanitaire pour accueillir cet été les enfants dans les centres de loisirs. Exemple à Coulaines. Le centre de loisirs installé dans les locaux de l'école Albert Camus va accueillir 230 enfants âgés de trois à six ans pendant l'été. Une quinzaine d'animateurs sont mobilisés ainsi que les agents de la ville pour le ménage, la cantine et l'entretien des espaces verts.

Des groupes de vingt par tranche d'âge

C'est la municipalité de Coulaines qui gère le centre de loisirs. Cet été, il va accueillir 230 enfants âgés de trois à six ans mais vous pouvez encore inscrire vos enfants. Les inscriptions se font même à la journée. "Il y a un protocole sanitaire qui ressemble à celui de l'accueil dans les écoles" souligne Thomas Piron, le chef du service enfance à la ville de Coulaines. "Nous avons travaillé à mettre les enfants par groupe. Il n'y a pas plus de vingt enfants par groupe et par tranche d'âge. C'est la même chose pour la cantine. Cela évite ainsi les croisements entre les enfants. Par ailleurs, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Le grand jeu qui rassemble tous les enfants en fin de semaine est supprimé. En revanche, on va continuer à emmener les enfants dans les parcs, les jardins et au zoo de La Flèche.

J'en ai un peu marre de me laver les mains

Marion est l'une des animatrices du centre. Elle porte un masque et elle s'occupe d'un groupe de dix enfants âgés de six ans pour un atelier dessin : "on a séparé le groupe en deux. La salle est grande. En revanche, ils ne doivent pas échanger les crayons de couleurs avec un autre groupe, sinon on doit désinfecter les stylos et attendre 24h avant de pouvoir les réutiliser".

Quand on regarde les enfants dessiner, on se dit que tout est quasiment normal mais quand on demande à Lola si tout est comme les autres années elle répond : je me lave les mains très souvent. J'en ai un peu marre, ma peau, elle est toute sec !"