Le César du meilleur film est attribué...par des lycéens de Saint-Léonard-de-Noblat

18 Lycéens de Saint Léonard de Noblat sont appelés à voter ce vendredi pour leur film préféré. Ils font partie de la section cinéma du lycée Bernard Palissy et des 1500 élèves de terminale qui à travers la France vont devoir décerner le César des lycéens qui sera remis ce vendredi soir lors de la 46 ème cérémonie des Césars.

Une belle expérience qui s'inscrit dans leurs études

Pour voter ils ont visionné 5 films français présélectionnés. "Adieu les cons", "Eté 85"-"Antoinette dans les Cévennes"- "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" et "Adolescentes". Et ils ne se contentent pas de regarder car chaque film donne lieu à un débat. "ça permet de mobiliser toutes les compétences qu'ils ont acquises au lycée ces dernières années, et là on réfléchit sur les thématiques qui sont abordées, la mise en scène, les personnages..." explique leur enseignante Marie-Aude Charret. Mais même s'ils disposent d'une salle cinéma au lycée elle reconnait que ses élèves auraient préféré voir ces films dans une vraie salle obscure.

Une frustration pour ces passionnés de cinéma

Un partenariat est en effet passé entre le lycée, la commune, et le Rex, le cinéma de Saint-Léonard-de-Noblat mais là forcément tout a été organisé au sein du lycée à cause de la crise sanitaire. Et pour ces jeunes qui ont six heures de cours par semaine consacrées au cinéma c'est forcément une frustration. "Je regarde les films à la télé mais c'est pas pareil pour moi qui avait un abonnement au cinéma" explique Loïne. Son camarade de classe David est du même avis : "C'est très difficile car j'allais très souvent au cinéma avec mes amis mais c'est surtout compliqué pour le cinéma en général". Mais en faisant partie du jury tous se sentent investis d'une belle responsabilité et ils ont l'impression d'apporter une petite pierre à l'édifice pour que le cinéma reste bien vivant.