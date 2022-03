Le CFA de Châteauroux décroche la troisième place en coupe de France des écoles de boulangerie-pâtisserie

Ils sont repartis de Paris avec le sourire ! Les quatre élèves du CFA de Châteauroux qui ont participé au concours de la meilleure école de boulangerie-pâtisserie de France ont remporté la troisième place. Laura, Lucie, Emilien, Nathan, accompagnés de leurs deux formateurs, ont porté haut les couleurs de l'Indre.

La finale a eu lieu ces 28 et 29 mars à Paris, et nos Berrichons ont concouru lundi. Brioche, viennoiseries, crèmes, compotées, pièce en nougatine, entremet... Ils ont dressé un buffet entier sur le thème d'Harry Potter. Les apprentis ont eu le temps de faire tout ce pour quoi ils s'étaient entraînés pendant des heures au CFA, et sont sortis de l'épreuve contents de leur performance. Et magie a opéré auprès du jury.

En 2016 déjà, le CFA de Châteauroux avait eu une équipe de qualifiée pour la finale, et avait là aussi terminé sur la troisième marche du podium.