Le CFA de Châteauroux en finale de la coupe de France des écoles de boulangerie-pâtisserie

Ils s'appellent Laura, Lucie, Emilien et Nathan. Tous les quatre élèves au CFA de Châteauroux, ils ont été sélectionnés pour défendre les couleurs de l'Indre lors de la coupe de France des écoles de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Le concours aura lieu à Paris ce lundi 28 mars.

Le déroulé de l'épreuve s'étale sous les yeux de l'équipe sur une demi douzaine de pages imprimées et plastifiées. "On a classé quart d'heure par quart d'heure tout ce que l'on doit faire, toutes les recettes... Comme ça, chacun sait où il va" explique, pragmatique Laura, la cheffe d'équipe. A 20 ans, la jeune femme est apprentie en pâtisserie au CFA de Châteauroux : "Lundi, nous aurons 5 heures pour réaliser toutes nos recettes. Et à part la pâte à brioche et les pesées, qui sont faites d'avance, il faudra tout réaliser sur place. Par exemple, je commence par faire toutes mes crèmes et compotées pour Nathan qui en aura besoin dans ses viennoiseries. Puis j'ai ma pièce en nougatine, mon entremet et le buffet..."

5 heures pour réaliser un buffet boulangerie-pâtisserie

Nathan réalisera donc toutes les viennoiseries et pâtes feuilletées quand Lucie s'occupera de tous les pains spéciaux et tartines. Emilien, lui, s'est entrainé sur tous les postes, prêt à prendre la relève à tout moment si l'un de ses camarades devait se désister. L'équipe aura donc 5 heures pour montrer tout son savoir faire et réaliser un buffet complet sur le thème d'un film culte. Les Berrichons ont choisi Harry Potter. L'équipe gagnante remportera le titre de champion de France de boulangerie-pâtisserie.

"En 2016, on avait déjà eu une équipe qui avait franchi les phases qualificatives et s'était retrouvé en finale nationale à Paris, se souvient Francis Barbaud, formateur en boulangerie. On avait fait troisième ! C'est une fierté !".

Pour relever le défi, l'équipe s'entraine plusieurs heures par semaine, en plus des heures de cours et du temps de présence en entreprise. "C'est un investissement personnel important... ils sont là à chacun de leurs jours de repos, répétant sans cesse les gestes, refaisant les recettes" insiste Francis Barbaud.

Le jury tiendra aussi comptes des bonnes pratiques : l'utilisation de produits locaux, de saison, ou encore l'utilisation d'emballages écologiques.

Susciter des vocations

Au delà du défi physique et moral que représente un tel concours, les formateurs du CFA de Châteauroux comptent sur ce genre d'événement pour motiver les troupes et susciter des vocations. "Le but c'est aussi de faire venir un maximum de jeunes, de défendre ce savoir-faire et cette qualité de formation, détaille Nicolas Lainé, formateur en pâtisserie. On a beaucoup de jeunes qui arrêtent après leur formation. La difficulté c'est de trouver des jeunes qui vont poursuivre et reprendre des boulangeries, des pâtisseries, chez nous".

La finale du concours aura lieu ce lundi 28 mars à Paris.