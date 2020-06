Le CFA du bâtiment du Mans recherche ses apprentis

Le CFA du Bâtiment du Mans a bien du mal à recruter ses nouveaux apprentis pour la rentrée. Près de 30% en moins par rapport à l'année dernière. Pour le moment, l'établissement a enregistré 220 candidatures contre 310 en 2019. Peu d'inscrits, et beaucoup d'entreprises du Bâtiment de la Sarthe qui cherchent aussi leurs apprentis pour la rentrée.

Une formation rémunérée et un emploi à la sortie

Les professionnels le disent et le répètent chaque année : l'apprentissage, c'est une formation; elle est rémunérée et vous êtes quasiment sur de trouver un emploi à la sortie. En Sarthe, 85% des apprentis du bâtiment ont un emploi à la fin de la formation.

Et cette année, il y a seulement 220 candidatures contre 310 en juin 2019 au CFA du Mans. Les professionnels sont également dans l'attente. Entre la Capeb et la FFB, la fédération française du bâtiment, les 1.100 entreprises du secteur recherchent environ une centaine de jeunes.

'Moi cette année, je garde mon apprenti pour une 3ème année, mais j'aimerai bien en prendre un autre" souligne Bruno Hatton, plombier chauffagiste à Pruillé-le-Chétif. "Ce qui est le plus inquiétant, c'est que je n'ai reçu aucun appel".

Même discours, pour Frédéric Miquet, vice-président de la FFB en Sarthe : "on aurait besoin de nouveaux apprentis, mais on trouve personne. il faut rappeler aux jeunes que l'image a changé. aujourd'hui, un apprenti en maçonnerie peut rapidement être chef de chantier et au niveau des salaires, il peut vite gagner voire plus que quelqu'un dans un bureau. Un responsable peut avoir 2.500 euros".

Un des apprentis du CFA bâtiment du Mans dans l'atelier soudure © Radio France - Christelle Caillot

Les jeunes vont pouvoir visiter le CFA du bâtiment du Mans

Avec le confinement, tous les stages des élèves de 3ème dans les entreprises du bâtiment ont été annulés. Du coup, pas de possibilité d'aller sur le terrain pour les jeunes. Du coup, le CFA du bâtiment du Mans va proposer des visites de l'établissement sur inscription (renseignements au 02 43 39 92 92). On va leur faire découvrir les métiers au travers des ateliers du CFA" souligne Alexandra Jourde, la directrice du CFA bâtiment de la Sarthe.

L'atelier plomberie du CFA bâtiment du Mans © Radio France - Christelle Caillot

"On voit les machines, on sent l'ambiance, on peut voir les apprentis travailler. On recherche dans tous les secteurs du bâtiment. Par exemple, si vous avez envie de découvrir les métiers de l'énergie, je peux vous faire découvrir l'atelier chauffagistes où nous avons les différents types de chaudière utilisées sur le marché aujourd'hui".