Le chanteur Yves Duteil parraine la première classe orchestre à l'école élémentaire de Bergères-les-Vertus

Le chanteur Yves Duteil était à Bergères-les-Vertus, dans la Marne, ce jeudi, pour inaugurer la première "classe orchestre" de l'école élémentaire. 21 élèves des classes CE1, CE2 et CM1 ont reçu leur premier instrument de musique grâce à un partenariat avec l'association "Orchestre à l'école" de Paris.

L'initiative a pour but d'encourager la pratique musicale chez les plus jeunes et de les rapprocher des artistes et des œuvres. Les élèves seront accompagnés toute l'année par des enseignants de l'école de musique de Vertus.

Partage et travail collectif

Clarinette, saxophone, caisse claire… tous sont des instruments d'harmonie choisis par les élèves après un test d'un mois, qui vont leur permettre d'apprendre à jouer ensemble, rappelle leur parrain : « Habituer les enfants à se cadrer par rapport à des règles communes pour essayer de faire quelque chose ensemble qui soit harmonieux, cela ressemble un peu au rêve de l'humanité, et je trouve que c'est très bien de commencer très tôt », explique Yves Duteil.

Les élèves ont interprété "Prendre un enfant par la main", l'une des chansons les plus célèbres d'Yves Duteil. © Radio France - Natacha Kadur

Agathe, 8 ans, se donne comme objectif de pratiquer 10 minutes chaque soir : « Quand je suis énervée, je joue et ça me fait du bien, ça me calme » commente l'élève de CE2. Pour Charlie, futur saxophoniste, cela change des enseignements traditionnels, et c'est peut-être pour lui une autre façon de réussir : « Les mathématiques, tu les apprends. Là aussi, mais tu apprends d'une autre manière » dit-il.

La musique est un langage universel, qui rassemble - Yves Duteil

Pour Yves Duteil, cette initiative permet aux plus jeunes de développer leur sensibilité artistique et de s'ouvrir aux autres : « La musique est un langage universel, qui rassemble. En s'ouvrant, on arrive à faire des choses ensemble, c'est un symbole extraordinaire. »

Une autre classe orchestre doit ouvrir à l'école Gambetta de Rethel, dans les Ardennes, d'ici la fin du mois.