Le chef multi-étoilé Guy Savoy parraine le nouveau restaurant d'apprentissage de Bourgoin-Jalliieu

"Qu'est-ce que tu as fait en cours aujourd'hui ?" "J'ai servi un repas à Guy Savoy !" C'est ce que peuvent raconter les apprentis en cuisine et restauration à leur famille ce lundi 21 novembre. Le chef berjallien aux trois étoiles est venue inaugurer L'Essai Gourmand, la nouveau restaurant de l'Espace Formation des Métiers et de l'Artisanat (EFMA) de Bourgoin-Jallieu. Une partie des cuisines a également été rénovée. Les travaux ont coûté près de 2 millions d'euros.

Les apprentis ont travaillé des semaines avec leurs professeurs pour élaborer le menu de l'inauguration. Coquilles Saint-Jacques, volaille au foie gras ou encore homard, cuisiner ces plats pour Guy Savoy, c'est hors norme pour Ophélie. "C'est un immense honneur de pouvoir cuisiner pour un grand chef, je suis très contente d'avoir pu vivre ce moment-là." Le chef trois étoiles est allé à la rencontre des apprentis en cuisine, "quand il est entré, ça a fait quelque chose" témoigne Brahim. "On est tous gênés, on n'ose pas parler !" Et Ophélie de compléter, "il y en a dans la cuisine, on a versé nos larmes."

Un chef trois étoiles "impressionné"

L'émotion est tout aussi grande en salle pour les serveurs. Eva a recueilli les impressions de Guy Savoy sur la cuisine de ses amis. "Il nous a dit que vraiment, il fallait faire passer à la cuisine qu'il était très, très fier de tout le monde, que les plats étaient très, très beaux" raconte Éva. "Ils étaient impressionnés du niveau en cuisine, de la salle aussi."

Une partie des apprentis cuisiniers à la fin du service dans le nouveau restaurant de l'EFMA, L'Essai Gourmand. © Radio France - Noémie Philippot

Guy Savoy a eu ces jolis mots pour les futurs cuisiniers. "C'est une magie de transformer les produits ! De les faire passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, ce qui est le rôle du cuisinier, c'est tout simplement de la magie."

Pour ce chef mondialement reconnu né à Bourgoin-Jallieu, c'est une évidence de parrainer ce restaurant. "C'est une chance pour tous nos métiers" d'avoir de tels lieux de formation selon lui. Fervent défenseur de l'apprentissage, il aimerait même "qu'on supprime le mot apprenti, que les mots apprentis qui sont des étudiants, on les appelle également étudiants car ils étudient pour apprendre un métier, et ils l'étudient en situation. Les gestes, ils les ont avec des enseignants, des professionnels qui leur apprennent les gestes de bases qui vont leur permettre de devenir des bons professionnels."

Le menu servi par les apprentis de l'EFMA à Guy Savoy en images :

Mise en bouche : Cromesquis d'escargots à la Bourguignonne, club sandwich version sud-ouest, coquilles Saint-Jacques choux vert et lard, aumonière de boudin aux pommes et ris de veau aux morilles © Radio France - Noémie Philippot

Plat : Volaille de chez M. Brouquisse à Saint-Chef au foie gras et homard breton, sauce américaine à la vanille; déclinaison de légumes du terroir. © Radio France - Noémie Philippot