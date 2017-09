Le Chemin des Dames, le devoir de mémoire 100 ans après

1917 – 2017, la Grande Guerre, cent ans après, évoquée à travers plusieurs conférences débat organisées dans le cadre des journées de ma mémoire des enfants de 1914.

In memoria di i zitelli di u 14. A l'occasion du centenaire de la tragique bataille du Chemin des Dames, plusieurs conférences – débats sont organisées par l'Associu Culturale di Carbuccia. Différents intervenants se succèdent lors de ces rendez-vous. Parmi eux, Noël Genteur. Il est le président de la communauté de communes du Chemin des Dames. Il se définit comme un militant engagé pour faire un travail de mémoire pour ne pas oublier ces hommes qui ont laissé leur vie et leur jeunesse.

« C’est une bataille préparée en 1917. Elle donnait l’espoir aux troupes et aux autorités de finir la guerre et de retourner à la paix. Cette bataille a rassemblé 1,2 millions d’hommes dans la vallée de l’Aisne, dans le nord de la France. 6.000 canons, 25 millions d’obus, on espérait alors rompre le front allemand et enfin gagner la guerre. Malheureusement cela a été un échec terrible, un carnage, un vrai ko. On estime que 250.000 hommes ont été mis hors de combat. Ce qui représente 20% des hommes engagés, ce qui est assez exceptionnel dans l’histoire de la première guerre mondiale. Les corses, comme beaucoup d’autres régions, comme les basques, les béarnais, les bretons, ont terriblement souffert de cette guerre-là ».

Ces journées in Memoria di i Zitelli di u 14 à Carbuccia se terminent samedi 9 septembre à Carbuccia.