Le Cned lance une formation aux enjeux environnementaux en ligne et gratuite, une première

Le Cned (Centre national d'enseignement à distance) lance ce mercredi "le B.A.-BA du climat et de la biodiversité", une formation en ligne gratuite soutenue par Radio France, le groupe auquel appartient France Bleu. Cette initiative vise à démocratiser les connaissances sur les enjeux environnementaux, "prérequis à la prise de conscience et à l'action" face à l'urgence climatique.

La formation a pour objectif de fournir à tous des "clés de compréhension" sur "les causes, les conséquences et les solutions face au changement climatique et à la perte de biodiversité". Elle a été "conçue avec un comité d'experts de référence de la recherche publique". Deux paléoclimatologues et membres du Giec soutiennent cette démarche : Valérie Masson Delmotte et Jean Jouzel sont ainsi les marraine et parrain de cette plateforme.

Concrètement, cette formation est disponible en libre accès sur Internet. Elle se compose de cinq modules qui durent "chacun entre 1h et 1h30" :

Définition du changement climatique ;

causes du changement climatique et solutions pour les atténuer ;

conséquences du changement climatique et solutions pour s'adapter ;

biodiversité ;

choix collectifs et individuels pour atteindre la neutralité carbone.

Les utilisateurs intéressés par cette formation pourront suivre les modules dans l'ordre qu'ils souhaitent. Ils pourront ensuite "valider leurs connaissances via un quiz", et s'ils obtiennent de bons résultats, ils se verront offrir un badge numérique. S'ils réussissent à avoir les cinq badges, ils pourront ensuite décrocher "un badge 'B.A.-BA du climat et de la biodiversité' qui certifie l'ensemble du parcours de formation".

Un Français sur quatre souffre d'éco-anxiété

À l'occasion du lancement de cette formation, le Cned publie ce mercredi une étude sur les connaissances des Français sur les enjeux climatiques et la biodiversité. Selon ce sondage Obéa, près d'un Français sur quatre (25%) souffre d'éco-anxiété, se disant "angoissé par l'avenir, y pensant souvent, ce qui l'empêche de vivre sereinement, voire de renoncer à des projets à moyen ou long terme, comme faire des enfants". Ce sentiment est partagé par 34% des 15-25 ans et 35% des 26-35 ans. En outre, 65% des Français admettent être "préoccupés par la situation", sans que cela les empêche de vivre sereinement.

Si le niveau d'inquiétude écologique est très élevé chez les Français, la majorité estime que le niveau de connaissance est trop faible. 59% des sondés considèrent ainsi que le niveau de connaissance des Français sur les questions écologiques (dérèglement climatique, pollutions, biodiversité) n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. 83% jugent notamment difficile d'identifier les bonnes sources pour avoir des informations fiables. 74% trouvent "compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement".

L'étude "Les Français, la connaissance et la pédagogie sur les enjeux écologiques" a été réalisée par Obéa pour le Cned auprès d'un échantillon de 1 027 personnes représentatif de la population résidente de France métropolitaine âgée de 15 ans et plus. Ce sondage a été mené par Internet les 31 mai et 1er juin 2023.