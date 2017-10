Le codage, base du futur métier de ces collégiens marseillais ?

A Marseille, 5 classes du collège Jules Massenet , dans le 14e arrondissement, viennent de suivre une série d'ateliers de codage, encadrés par des salariés du groupe Orange

Sans codage, pas de smartphone, terminées toutes ces applications que vous pouvez utiliser tous les jours par exemple.

Le codage, c’est quoi en fait ? La programmation informatique qui permet l’écriture des programmes pour développer des logiciels, ou une page web, par exemple, mais aussi pour dire à une machine ce qu’elle doit faire, la guider

A Marseille, 5 classes du collège Jules Massenet -soit une centaine d'élèves-, dans le 14e arrondissement, viennent de suivre une série d'ateliers... encadrés par des salariés du groupe Orange. Au programme ? La création d'un jeu vidéo, la programmation d'un robot, et une démonstration d'un circuit d'intelligence artificielle.

C'est un dispositif national d'Orange, intitulé "supercodeurs". Objectif : les sensibiliser à cet apprentissage. Car le codage, c'est peut-être bien leur métier.. demain. A eux de l'assimiler, comme une langue maternelle, ou étrangère.

"Le codage on le trouve dans les jeux vidéo, les smartphones, pour des applications sur le transport, l'automobile, l'aéronautique (...) Ces collégiens, pour 65% d'entre eux, exerceront un métier qui n'existe pas aujourd'hui et où il y aura une relation très forte avec le numérique et le codage numérique" Fabien Finucci, délégué régional Orange Marseille