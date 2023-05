Le collectif de parents d'élèves "OnVeutDesProfs" attaque l'État en justice face au manque de remplaçants

Pour la deuxième fois, le collectif de parents d'élèves "OnVeutDesProfs" attaque l'État en justice face au fléau des cours non-assurés , faute de remplaçants. 15 millions d'heures de cours seraient ainsi perdues selon le propre aveu du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye. Ces parents d'élèves réclament notamment des indemnisations.

"Certains parents nous appellent en pleurs" - Joyce Pitcher, avocate du collectif

La procédure a été lancée la semaine dernière et déjà plus d'une centaine de dossiers ont été déposés auprès de Joyce Pitcher, l'avocate du collectif. Des parents, pour certains, désespérés selon elle : "Certains parents nous appellent en pleurs parce que leurs enfants n'ont pas eu d'enseignants pendant plus de huit semaines." Un problème récurrent selon l'avocate, ce qui l'a poussée à porter cette action.

Des demandes d'indemnisation

Le collectif incite tous les parents dont les enfants ont perdu plus de quinze jours de cours, à cause d'une absence non-remplacée, à se signaler sur sa plateforme. Le dossier contient une demande d'indemnisation : 50 euros par jour perdu dans le premier degré, 10 euros par heure au collège et lycée. Une demande, symbolique selon le collectif et l'avocate. Ils demandent surtout des remplacements assurés systématiquement ainsi que des embauches.

De son côté, le ministère de l'Éducation promet de combler toutes les absences dès la rentrée prochaine grâce à un nouveau "pacte" . Il veut notamment inciter les professeurs à remplacer leurs collègues en cas d'absences courtes, en échange d'une prime pouvant aller jusqu'à 500 euros net par mois.