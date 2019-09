Le collège Ada Lovelace inauguré dans le quartier du Mas de Mingue à Nîmes

Nîmes, France

Une rentrée particulière pour les 450 élèves et la quarantaine de professeurs à Nîmes. Ils sont du Mas de Mingue, quartier en politique de la ville, et disposent désormais d'un nouveau collège, qui porte le nom d'Ada Lovelace (la fille de Lord Byron) connue pour avoir été la première femme à avoir conçu le tout premier programme informatique à la fin du XIXe siècle. Cela tombe bien puisque le nouveau collège est spécialisé en "arts et culture du numérique".

Un nouveau collège à la place du collège Jules Vallès, inondé en 1988

C'est Aline Gallice, la présidente du comité de quartier du Mas de Mingue, qui a milité inlassablement pour que le nouvel équipement pédagogique voit le jour. Le conseil départemental du Gard a suivi, considérant que "cette nouvelle génération de collège est un outil au service des réussites des collégiens de ce territoire".

Il a fallu 18 mois pour livrer une structure de près de 5.000 mètres carrés. Un investissement pour le département du Gard aux alentours de 25 millions d'euros pour un bâtiment de bois et de pierre, locaux, à haute qualité environnementale. Ada Lovelace, un collège tournée vers l'avenir, dont on espère qu'il favorisera la mixité sociale.