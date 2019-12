Le collège Alain Fournier d'Orléans au bord de l'implosion

Orléans, France

En l'espace de 4 ans, le collège Alain Fournier d'Orléans la Source est passé de 440 élèves à 562. Cet établissement situé classé en REP, Réseau d'Education prioritaire, accueille également des élèves handicapés moteurs, au sein de classes ULIS. " Avoir des classes Ulis, c'est toujours très enrichissant" confie un enseignant " mais aujourd'hui, vu les conditions d'accueil, c'est la sécurité de tous qui est en jeu".

La sécurité est vraiment limite

Les enseignants dénoncent en bloc des couloirs trop étroits, des salles de classe trop petites pour recevoir les élèves en fauteuil roulant et leurs accompagnants, une cour de récréation trop petite également. " On est toujours sur les nerfs " explique Chloé Delmas, professeur de français au collège. " On doit faire la police sans arrêt dans les couloirs, il y a également des phénomènes de groupe. La sécurité est vraiment limite et on se dit jusqu'à quand ?" La Direction Académique du Loiret doit organiser une visite de sécurité en janvier. " On les attend avec impatience" renchérit Chloé Delmas " pour leur montrer tout ce qui ne va pas."

Des moyens financiers insuffisants

En plus des problèmes de locaux, les enseignants du collège Alain Fournier dénoncent également des moyens financiers insuffisants. Il y a 2 ans déjà, suite à une grève, ils avaient obtenu une dotation supplémentaire du Conseil Départemental pour mener des actions pédagogiques. " Malheureusement, c'était une petite victoire de courte durée" explique Chloé Delmas, qui siège également au Conseil d'Administration du collège. " On a eu 2.000 euros à l'époque mais aujourd'hui, le département veut récupérer 1.000 euros sur la redevance perçue sur les logements de fonction." Pour l'équipe enseignante, ça veut dire à terme renoncer à certaines sorties scolaires, " tellement importantes pour que ces gamins sortent du quartier."

La Direction académique du Loiret doit organiser la semaine prochaine une réunion avec les services du département pour évoquer les problèmes de locaux au collège Alain Fournier. Il y a peut-être des solutions qui peuvent rapidement émergées. Mais, " on ne croit plus trop au Père Noël " ironisent déjà les enseignants d'Alain Fournier !!