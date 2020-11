Le collège Allende de Rezé très investi pour rendre hommage à Samuel Paty

Au collège Salvador-Allende de Rezé, les enseignants et l'équipe de direction ont pris sur leurs vacances pour organiser l'hommage à l'enseignant assassiné ce lundi. Ils feront donc tout un travail avec leurs élèves en plus de la minute de silence et de la lecture de la lettre de Jean jaurès.

Un hommage à Samuel Paty est rendu ce lundi dans tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Finalement avec seulement une minute de silence et la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès pour les plus grands, puisque la rentrée n'est plus décalée à 10h pour permettre aux enseignants de préparer un temps d'échange avec leurs élèves autour de la liberté d'expression et de la laïcité, décision prise en fin de journée vendredi pour éviter les attroupements devant les établissements pour lesquels les transports scolaires ne pouvaient pas pu être décalés.

Échanges pédagogiques maintenus au collège Allende de Rezé

Il y a tout de même des exceptions. Au collège Salador-Allende de Rezé notamment. Parce que ce temps d'échange avec les 535 élèves, les enseignants et l'équipe de direction l'ont préparé dès la semaine dernière. Une quinzaine d'enseignants se sont retrouvés au collège pendant leurs vacances, autour du principal, Christian Caillaud. "C'était vraiment très fort et certains enseignants ont aussitôt manifesté leur colère et surtout leur mal-être".

Décortiquer pourquoi cet assassinat est très important pour nous, enseignants, mais aussi pour eux

Des professeurs bouleversés, aussi, qui vont donc revenir en classe sur cet assassinat terroriste qui a touché un de leurs collègues - quelqu'un comme eux - et devoir prendre le recul nécessaire pour en parler avec leurs élèves. "Ils ont vu toutes ces images qui leurs sont arrivées pendant les vacances, sans explications", explique Émilie Petit, la professeure documentaliste du collège, "donc pour moi, c'est très important de décortiquer pourquoi cet assassinat est très important pour nous mais aussi pour eux".

Des réactions très différentes en fonction des élèves

C'est aussi complexe. Alors elle a envoyé des vidéos et des documents à ses collègues pour les aider à parler de la laïcité et du blasphème avec de jeunes adolescents qui viennent à la fois du quartier sensible du Château et du quartier aisé de Trentemoult. "On va avoir des réactions très différentes en fonction des élèves et des classes. Donc il faut être armé face à ça".

Permettre à nos élèves de pouvoir porter un jugement sur qu'ils ont envie d'être

Et c'est un travail dans la durée pour le principal du collège, Christian Caillaud : "on ne peut pas limiter ça à une matinée, l'objectif étant de permettre à nos élèves de pouvoir porter un jugement sur qu'ils ont envie d'être, sur leurs croyances, et donc de les former".