Le collège Clermont à Pau a fait sa rentrée dans des bâtiments neufs

Après deux ans de travaux, les élèves de 6e du collège Clermont ont découvert les nouveaux locaux ce lundi matin, pour la rentrée des classes. Ce mardi, les collégiens de 5e, 4e et 3e vont retrouver leur établissement. Les parents ont eu le droit à une visite guidée.

C'est toujours un événement pour les élèves, de retrouver le chemin du collège, d'autant plus quand l'établissement est tout neuf. Le collège Clermont, situé près du quartier Saragosse à Pau accueille 550 élèves. Leurs parents et leurs enseignants sont ravis de travailler dans des locaux rénovés.

1 an de retard pour les travaux

L'ancien collège Clermont, datant des années 60, était dans un état déplorable et la période de travaux a été particulièrement pénible. On a fait classe dans des bungalow de chantier, dont le confort était globalement confortable, mais le chantier a pris du retard d'un an, des problèmes de procédure d'appel d'offre. La cour de récréation, que tout le monde appelait la cour de prison, un carré qui faisait un écho assourdissant. Le bruit était à peine soutenable pendant les intercours.

La principale du collège a fait la présentation aux parents d'élèves. © Radio France - MK

Tout cela, c'est du passé, enfin. La principale du collège, Maryse Barguès, et son équipe ont accueilli les élèves et leurs parents. Tout ceux qui ont visité le nouvel établissement sont enchantés.