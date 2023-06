Le collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais en grève après des violences sur des professeurs

Le collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais était à l'arrêt ce jeudi 15 juin. 90% de l'équipe enseignante et du personnel de l’établissement était en grève pour dénoncer des faits de violence. Pas moins de cinq agressions de professeurs ont eu lieu ces derniers mois. Le corps enseignant demande des moyens supplémentaires pour faire cesser ce climat de tension.

ⓘ Publicité

La première agression d'un enseignant au collège Condorcet a eu lieu à la rentrée en septembre dernier. Cela n'est malheureusement pas resté un cas isolé. Depuis quatre autres incidents sont survenus dans l'enceinte de l'établissement. C’est en voulant séparer des élèves ou en étant directement pris à parti que des professeurs ont été agressés verbalement ou physiquement. Avec ces violences à répétition "un cap a été franchi" estime Bernadette Barouillet-Siguenza mais la professeure d'espagnol, en poste dans ce collège depuis 1998, assure "nous on est là, on est attaché à ce collège et on continuera à faire ce que l'on doit faire pour le bien de nos élèves".

Une équipe enseignante solidaire

Preuve de l'attachement du corps enseignant à ce collège, "l'équipe est très stable depuis des années, il y a très peu de demande de mutations" explique Kelig Cairon, professeure de français. Si les enseignants font solidairement front face à cette situation, le climat de tension rejailli tout de même sur les élèves. "Il y en a qui sont gênés dans leur apprentissage, quelques cas sont en décrochage car ils ont peur de venir à l'établissement et puis ils sont choqués parce qu'ils voient" indique Christophe Pallier, représentant FCPE des parents d'élèves.

Rassemblement ce 15 juin devant le collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Christophe Dupuy

Aucun engagement de l'Education nationale

Les enseignants grévistes réclament à minima le maintien des sept postes de surveillants et la création d'un poste d'APS, un assistant prévention sécurité. C'est la condition "d'un retour au calme" affirme Kelig Cairon, "nos élèves souhaitent un environnement serein, sécurisant". "Nous avons été reçus et écoutés par la direction des services de l’Education nationale mais nous n'avons ni promesses, ni engagements et nous le souhaitons vivement parce que la situation ne peut pas perdurer" regrette la professeure de français.

Pour expliquer l'ensemble des actions qui sont menées et les valeurs prônées au sein du collège Condorcet de Fleury-les-Aubrais, l'ensemble du corps enseignant invitent tous ceux qui sont intéressés à venir ce vendredi 16 juin aux portes ouvertes qui sont organisées de 16 heures à 20 heures.