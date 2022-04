Le collège Croix d'argent de Montpellier se retrouve sans surveillants, les professeurs débrayent

La vie scolaire était entièrement déserte, ce jeudi 14 avril, au collège Croix d'argent de Montpellier. Pas de CPE, pas de surveillant. Une situation qui fait dire à Jean-Baptiste Vincensini, professeur d'histoire-géographie : "On a touché le fond". Une pensée partagée par l'ensemble des professeurs. Tous ont donc refusé de faire cours pour dénoncer une situation jugée "intenable".

Il y a déjà eu plusieurs avertissements selon Bruno Morin, professeur de français et représentant du personnel : "On a alerté plusieurs fois le rectorat sans réponse". Les deux conseillères principales d'éducation (CPE) sont en arrêt maladie. C'est donc pour dénoncer la surcharge de travail qui leur incombe que les 6 surveillants (des AED en langage institutionnel) se sont à leur tour arrêtés.

Restent les 800 élèves. Ils n'ont pas eu cours, leurs professeurs estimant que les conditions n'étaient pas propices. "On s'est dit : comment fait-on si on a un élève qui ne se sent pas bien ? ou qui devient agressif ? On n'a pas de solution (sans surveillant, ndlr)", explique Bruno Morin.

Rassemblement devant le rectorat

Une délégation de professeurs et de parents d'élève se sont retrouvés, dans l'après-midi, devant le rectorat de Montpellier. Une démarche spontanée pour trouver une issue.

Ils estiment avoir été en partie entendue. 5 surveillants remplaçants seront dépêchés dès demain dans le collège.