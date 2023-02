Le collège Croix d'Argent face à la montée de la violence, enseignants et parents d'élèves se mobilisent

Le collège Croix d'Argent à Montpellier fait face à la montée de la violence. Depuis la rentrée de septembre, agressions et faits graves s'accentuent avec déjà onze conseils de discipline. En septembre, une collégienne de 13 ans a été violée en dehors de l'établissement et des élèves seraient impliqués. En décembre, une autre jeune fille a été agressée au cutter dans le collège, avec 14 points de suture à la clé. Les professeurs et parents d'élèves demandent d'urgence une aide de la part du rectorat pour rétablir un climat scolaire plus serein.

ⓘ Publicité

loading

"1 surveillant pour 117 élèves"

Une délégation de représentants de parents d'élèves et personnel du collège a été reçue au rectorat de Montpellier, le jeudi 5 janvier. Ils demandent un renforcement des moyens humains. "Il y a 1 surveillant pour 117 élèves, on est en sous-effectif" déplore Jean-Baptiste Vincensini, professeur d'histoire géographie et représentant du SNES FSU. Cette année, ils sont plus de 800 collégiens, dans un établissement qui en accueillait 500 il y a dix ans. Les autorités académiques ont tout de même refusé de donner des moyens supplémentaires. Les parents considèrent cette réponse comme un manque de considération. "On nous explique que le collège n'est pas dans le rouge, il y a pire ailleurs. On ne peut pas se contenter de cette réponse" rapporte Cécile représentante des parents d'élèves.

loading

Le maire de Montpellier organise des réunions publiques, le 10 et le 11 février dans le quartier Croix d'Argent. Les parents d'élèves comptent bien interpeller Michaël Delafosse sur la situation de leur collège.