Le collège de Bénévent l'Abbaye en Creuse dit non au harcèlement scolaire

Elèves et personnel ont réalisé une fresque commune pour dire "Stop aux maux du silence". Chacun est venu déposer sur le mur le contour de sa main avec son prénom à l'intérieur. Les élèves connaissent tous la définition du harcèlement scolaire. Certains l'ont vécu directement à l'image de Noah Grégoire, élève de troisième, qui il y a deux ans a changé de collège afin de ne plus être envahi par les insultes et autres quolibets. Léna est également en troisième, elle va mieux après avoir subi "du harcèlement physique mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Au départ, je ne disais rien. Je me persuadais que ce n'était pas grave et puis rien ne s'arrêtait. J'en ai alors parlé à mes parents ainsi qu'au principal, en lui donnant le nom de mon harceleur. Tout s'est immédiatement arrêté." Baptiste a connu le harcèlement de sa soeur à l'école mais aussi d'une camarade en 6ème et 5ème. "Elle en souffrait beaucoup. Elle ne mangeait plus. Quand elle nous a raconté, avec des copains on a été obligé d'utiliser un peu nos mains et tout a disparu!"

Pour Nadia Page, l'assistante d'éducation, il faut continuer à en parler en classe et surtout ne pas passer à côté d'un harcèlement. "Je crois que je ne me le pardonnerais pas;"