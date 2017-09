Le collège de Flixecourt ouvre la deuxième classe "orchestre" de la Somme

Rentrée en musique ce mardi 5 septembre après-midi pour les 245 élèves du collège Alfred Manessier de Flixecourt. C'était l'une des préconisations du gouvernement pour cette rentrée 2017 et à Flixecourt, la direction de l'établissement va plus loin et accueille la 2ème classe orchestre de la Somme.

Maxime Tuncq est un prof heureux. Il enseigne la musique et cela fait longtemps qu'il est persuadé des bienfaits de la musique dans un établissement scolaire. Les préconisations du ministre de l'Education Nationale d'organiser des rentrées en musique dans les écoles l'encouragent à poursuivre ces projets et ils sont nombreux.

Une classe orchestre permet des échanges et des rapports différents entre les élèves

Depuis plus d'un an, il travaille avec la principale du collège Alfred Manessier de Flixecourt à l'ouverture d'une classe orchestre. Ce sera la deuxième du département de la Somme après celle du collège d'Amiens Etouvie. "J'ai eu carte blanche de la principale et çà c'est une chance pour les enseignants en musique de pouvoir faire cela. Notre matière nécessite beaucoup de projets et on a donc lancé ce projet d'orchestre au collège il y a un an. Ce projet est lourd car il demande beaucoup de moyens mais il va permettre une grande évolution pour les enfants et il va surtout permettre un échange différent entre l'enseignant et les élèves et entre les enfants entre eux. Les expériences d'orchestre aux collèges ont montré que les choses se passaient beaucoup mieux et que les difficultés rencontrées pouvaient s'arranger ", nous explique Maxime.

Les collégiens pourront emprunter des instruments à la maison pour s'entraîner

Nathalie Prost, la principale est fière et nous précise que " Nous avons sélectionné une vingtaine d'élèves pour cette classe de 6 ème, les enfants pourront s'initier au trombone, à la flûte, au saxophone, à la batterie, à la clarinette. Les instruments nous sont fournis par le conseil départemental de la Somme et les élèves pourront les emprunter gratuitement à la maison. C'est une chance extraordinaire. "

Rentrée en musique pour accueillir les élèves du collège

Ce mardi après-midi, la chorale de l'établissement a organisé un mini concert pendant la récréation de 15 heures 45. Les élèves ont chanté Stromae et Ben Oncle Soul. Ils sont une quinzaine. C'est Maxime Tuncq qui les dirige et les jeunes sont unanimes : " c'est trop chouette, le prof est top et tellement sympa. On s'amuse bien et cela met une bonne ambiance dans le collège."