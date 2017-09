Le collège de Parsac a enfin sa salle de sport !

Ça fait presque 40 ans que Parsac attendait cela ! L'inauguration officielle du gymnase du collège Octave Gachon a eu lieu ce lundi.

Le collège de Parsac était le seul de toute l'académie de Limoges à ne pas avoir de salle de sport. En conséquence, des générations d'élèves ont du grelotter l'hiver pendant leurs séances de sport. Le collège avait bien la possibilité d'emprunter la salle polyvalente de la Mairie, mais elle n'était réellement adaptée à la pratique sportive.

La première fois que Parsac a réclamé une salle de sport pour son collège, c'était à la fin des années 70. La première fois qu'on leur a promis un gymnase, c'était en 1980 ! Mais le projet a sans cesse été repoussé. Le Conseil départemental a finalement trouvé les fonds et depuis mars dernier, les collégiens de Parsac peuvent enfin profiter d'une belle salle de sport toute neuve. Ils peuvent désormais faire du basket et du handball en toute saison et toute météo. Et ils peuvent enfin pratiquer les sports de raquettes, ce qui était impossible à faire dans la cour de l'école.

L'inauguration officielle a eu lieu dans le gymnase ce lundi 18 septembre. L'équipement a coûté 1 400 000 euros et a été entièrement financé par le Conseil départemental de la Creuse