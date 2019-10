Le collège de Puisaye est le seul de l'Yonne à avoir participé à la la journée du Droit

Auxerre, France

Melinda Devidal Garompolo avocate au barreau de Paris a rencontré des élèves de troisième sur les sites de Saint-Fargeau et Saint-Sauveur pour leur faire prendre conscience que l’égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore toujours respectée notamment dans le milieu professionnel.

Nous avons assisté aux échanges sur le site de Saint-Sauveur. Jordane et Celyan en sont conscients : "il y a des hommes qui peuvent penser que les femmes sont moins aptes à faire certains métiers alors qu'en fait _elles peuvent très bien exercer le métier des hommes_" explique Jordane.

De son côté Celyan estime "qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en terme de salaires. Il y a des femmes qui sont toujours moins payées que les hommes. Tous les patrons devraient embaucher n'importe quel type de personne en leur proposant un emploi qui leur convient au mieux."

Les élèves ont été aussi alerté sur le fait que les droits des femmes peuvent être remis en cause à tout moment. Le droit à l'avortement par exemple explique Jeanne : "si elles n'ont pas envie de garder l'enfant _c'est leur droit_. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, ça peut devenir une majorité et que la loi ne soit plus comme avant."

Message reçu 5/5 par Clara prête a se mobiliser pour défendre l’égalité homme femme : "il faut que les femmes se soutiennent et que les lois restent en place pour toujours."

Chaque élève a un rôle a joué selon Maitre Melinda Devidal Garompolo : "c'est important de leur faire comprendre qu'ils ont des droits et des devoirs en tant qu'enfant et futur adulte et qu'ils vont devoir se battre pour les générations futures et défendre les droits que l'on pense acquis et qui ne le sont pas comme le droit à l’avortement qui peut être menacé."

Il est donc apparu essentiel pour Anne-Marie Henry principale du collège de Puisaye d'organiser cette rencontre avec une avocate pour que les élèves et particulièrement les jeunes filles puissent à défendre leurs droits et revendiquer l’égalité professionnelle : "déjà dans mon métier de direction on a de plus en plus de femmes mais on parle encore de cette différence. Il faut que les femmes continuent à se battre pour leur ambition. Je suis ravie de voir la participation des élèves et ce qu'ils ont retenu."

Le 10 octobre ce sera au tour des élèves de troisième du site de Bléneau d'être sensibilisé à cette problématique de la discrimination entre homme et femme.