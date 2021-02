Le collège Jules Verne à Rivery dans l'agglomération d'Amiens doit fermer ce jeudi à cause du coronavirus. Au moins un cas a été détecté parmi les surveillants, qui ont presque tous été placés à l'isolement. Les élèves et les enseignants font cours à distance.

Le collège de Rivery près d'Amiens ferme à cause du coronavirus

À Rivery, près d'Amiens, le collège Jules Verne doit fermer ce jeudi 11 février à cause du coronavirus. Au moins une surveillante a été testée positive. La plupart de ses collègues de la vie scolaire est donc mis à l'isolement par l'ARS. Puisque la sécurité dans l'établissement ne peut plus être assurée, le collège bascule en enseignement à distance. La vie scolaire pourrait rouvrir le mercredi 17 février au plus tôt.

Les élèves peuvent tout de même toujours être accueillis au collège si les parents n'ont pas d'autres solutions. Quant aux épreuves du brevet blanc qui étaient prévues ce jeudi et ce vendredi, elles sont reportées au retour des vacances d'hiver.