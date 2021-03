Le collège de Valdahon (Doubs) est fermé jusqu'au week-end de Pâques, à cause d'une série de cas de covid-19. Les cours sont assurés à distance.

Le collège de Valdahon fermé à cause de plusieurs cas de coronavirus

Le collège de Valdahon (Doubs) reste fermé ce jeudi soir pour plus d'une semaine, après plusieurs cas de coronavirus. D'après le Rectorat de l'Académie de Besançon et la Préfecture du Doubs, 25 élèves et trois membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours.

Le Préfet du Doubs, le Rectorat et l'Agence régionale de santé (dont un médecin s'est rendu sur place) ont donc décidé de fermer l'établissement jusqu'au week-end de Pâques. La Ville de Valdahon l'a annoncé sur son compte Facebook ce jeudi soir.