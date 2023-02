Professeure assassinée à Saint-Jean-de-Luz : l'hommage du collège du Mont d'Hor à Saint-Thierry

Les collèges et lycées de France étaient appelés à se recueillir en ce début de semaine en hommage à la professeure assassinée mercredi 22 février par un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz. Après quinze jours de vacances, les collégiens du Mont d'Hor à Saint-Thierry ont retrouvé le chemin des classes. La journée de reprise a été marquée par la venue du recteur de l'académie de Reims, Olivier Brandouy.

Accompagné du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Marne et de l'inspectrice d'espagnol de l'Académie de Reims, le recteur a échangé avec deux classes de 3e peu avant 12h ce lundi 27 février 2023 : "Pour les élèves, le message à faire passer était de rappeler les grandes valeurs de la République. C'est le socle le plus important et avec la mort de cette professeure, c'est ce socle qui est atteint." Il a aussi ajouté un message de soutien pour le corps enseignant. "Comme vous je suis choqué. Comme vous je suis meurtri. Je suis solidaire de votre peine et je voulais leur témoigner l'admiration que j'ai pour le travail qu'ils font."

Le collège de Saint-Thierry, au nord de Reims est composé de 18 classes. Chacune d'entre elles a observé une minute de silence en hommage à la professeure d'espagnol tuée en plein cours.

Une minute de silence

Olivier Brandouy, recteur de l'académie de Reims a rappelé que ces violences extrêmes restent exceptionnelles. Il n'envisage pas de grands changements dans les établissements scolaires. "Tout est dans la pédagogie et la prévention." Les solutions techniques telles que les portiques à l'entrée des collèges et lycées ne sont pas des solutions viables selon le recteur. "Ces solutions sont extrêmement complexes, coûteuses et peu efficaces. Et puis l'environnement scolaire est un endroit où il y a forcément des ciseaux et des compas."

Dans l'académie de Reims, Olivier Brandouy n'a "pas noté de hausse alarmante de la violence mais il y a de la violence tout le temps."

L’élève qui a poignardé l’enseignante a été mis en examen pour « assassinat » et placé en détention provisoire.