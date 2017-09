Le collège Jean Lamour de Nancy fait sa rentrée !

C'est le grand jour pour le collège Jean Lamour de Nancy ! Il a fait sa rentrée scolaire ce lundi 4 septembre. Après quatre ans de démolition puis de reconstruction, l'établissement flambant neuf accueille une centaine d'élèves de sixième.

Les traits un peu tendus, le cartable sur le dos, les sixièmes ont fait leur rentrée au collège Jean Lamour de Nancy ce lundi matin. Après quatre ans de reconstruction, l'établissement rénové en matériaux éco-responsables ouvre à nouveau ses portes.

Cents élèves accueillis cette année

Une année de transition pour le collège, car il n'accueille que les élèves de sixième, répartis en quatre classes. Ce ne sera que l'an prochain que l'établissement sera ouvert aux troisièmes, quatrièmes et cinquièmes. "C'est pas mal, ils seront juste entre eux et ça me rassure", confie Ibrahim, père de famille. Une centaine de sixièmes, pour douze professeurs, vont donc profiter à eux seuls des nouveaux locaux. "Les classes sont belles, c'est tout nouveau, c'est tout beau ! Ça donne envie de travailler !" s'extasie Karima, jeune collégienne.

En réseau d'éducation prioritaire, le collège Jean Lamour se veut également devenir un modèle en matière de mixité sociale.

Le but c'est faire descendre des élèves du Haut-du-Lièvre, c'est aider à déghettoïser, et c'est une vraie ouverture. Pour les enfants du quartier du centre-ville de Nancy, je pense que c'est aussi l'opportunité de rencontre." - Christine Villemin documentaliste.

Moitié-moitié

Christine Villemin est une fidèle enseignante de l'établissement Jean Lamour, elle y exerçait déjà avant sa rénovation. "Je suis très attachée à mon collège et j'attendais avec impatience la reconstruction. Tout le monde avait envie de revenir travailler ici', se réjouit la documentaliste. "Je suis très heureuse de cette idée qu'on décloisonne, qu'on va pouvoir mélanger des élèves du centre ville et du Haut-du-Lièvre".

Reste à savoir si les parents d'élèves et les écoles primaires des différents quartiers joueront le jeu. En cette rentrée, 50% des collégiens viennent du plateau du Haut-du-Lièvre et 50% des quartiers de Maxéville et de Boudonville.