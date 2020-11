Le collège Michel de Montaigne à Périgueux rend hommage à Samuel Paty

Comme partout en France, les établissements scolaires de Dordogne ont rendu hommage ce lundi à Samuel Paty, ce professeur assassiné par un terroriste le 16 octobre dernier. Le préfet de Dordogne et l'inspecteur d'académie ont assisté à la cérémonie au collège Michel de Montaigne à Périgueux.

Le préfet de la Dordogne, l’inspecteur d’académie et le principal du Collège Michel de Montaigne à Périgueux en Dordogne le 2 novembre 2020, lors de l’hommage rendu à Samuel Paty

Préfet de Dordogne et inspecteur d'académie avaient choisi le collège Michel de Montaigne à Périgueux ce lundi 2 novembre pour participer à l'hommage rendu à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.

Devant une vingtaine d'élèves, le principal de l'établissement Nicolas Couzier a lu la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, avant que ne soit observée une minute de silence.

Un hommage nécessaire, parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé - Hugo, élève de 4e

Pour Hugo, élève de 4e, "cet hommage était nécessaire, car c'est inadmissible ce qui s'est passé. Un professeur a été assassiné juste parce qu'il faisait son travail explique-t-il. Pour lui, c'était important d'en parler le jour de la rentrée. "Si on ne l'avait pas fait, cela aurait été oublié, et ces actes auraient continué".

Une action prolongée tout le mois

Des syndicats enseignants ont regretté que l'hommage ne se résume qu'à une lecture et une minute de silence. "Cet échange-là sur cet événement traumatisant se poursuivra tout au long du mois de novembre explique Nicolas Couzier, le principal du collège Michel de Montaigne. Il permettra aux élèves d'aborder avec leurs professeurs cet événement traumatisant d'une part, et ensuite de revenir sur les valeurs qui fondent notre pacte républicain et qui ont été attaquées quand ce professeur a été assassiné".