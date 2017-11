Le collège Mendès-France de Val de Reuil mis en vente sur le bon coin

A Val de Reuil dans l'Eure, les opposants à la fermeture du collège Pierre Mendès-France ont mis l'établissement en vente sur le Boncoin.fr. Une façon de relancer leur combat le jour de la rentrée après les vacances de Toussaint.

Alors que mardi le conseil départemental de l'Education Nationale doit statuer sur la carte scolaire, le collège Pierre Mendès-France de Val de Reuil est mis en vente sur le Bon coin. L'annonce a été mise en ligne ce lundi par ceux qui s'opposent à la fermeture programmée de l'établissement en juin 2018.

Voilà l'annonce publié sur le bon coin - Capture d'écran

Le prix de vente inscrit est "10 euros, inclus: les 280 élèves, l'ensemble des personnels enseignants et non enseignants". Il est précisé cette mention "Locataire non sérieux s'abstenir".

Et les opposants à la fermeture renvoient sur l'actuel président du Conseil Départemental ainsi que l'ancien désormais membre du gouvernement puisque l'annonce mentionne également "Si intéressé contactez: M. Pascal Lehongre ou M. Sébastien Lecornu".