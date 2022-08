L'un des plus gros collège du département, le collège Rollinat d'Argenton sur Creuse, est entièrement rénové depuis décembre 2021. Il est d'abord désamianté avant d'être refait à neuf pour être moins énergivore et mieux isolé.

Le collège Rollinat d'Argenton sur Creuse désamianté et refait à neuf pour être plus écologique et mieux isolé

Le collège Rollinat d'Argenton sur Creuse fait peau neuve. Depuis décembre 2021 l'un des plus gros établissement de l'Indre est entièrement rénové pour être désamianté et modernisé. Il faudra en tout 20 mois de travaux et le collège flambant neuf sera terminé à la rentrée 2023. L'objectif de ces travaux est aussi d'améliorer les performances énergétiques du bâtiments et d'améliorer l'isolation.

Des panneaux photovoltaïques et la récupération des eaux de pluie

Les bâtiments sont d'abord désamiantés puis refait à neuf. Nadège Camusat chargée d'opération à la direction des bâtiments du département de l'Indre dirige le chantier. De nombreux changements ont été décidés pour rendre le bâtiment moins énergivore. "Nous avons refait toutes les toitures, nous avons installé des panneaux photovoltaïques pour pouvoir faire de l'autoconsommation. Nous allons récupérer les eaux de pluie pour alimenter les sanitaires des élèves. Nous installons des brises soleil pour limiter l'apport l'été", détaille Nadège Camusat.

Certaines salles refaites à neuf accueilleront des élèves dès septembre 2022 © Radio France - Manon Derdevet

Une nouvelle aération a aussi été pensée pour rafraichir naturellement les classes. "Nous avons mis en place une ventilation double flux qui va permettre d'apporter de l'air neuf dans les salles de classe. On va mettre un procédé qui humidifie l'air qui va donc être rafraîchi", explique Christian Arberet est directeur des bâtiments et gère le patrimoine au département de l'Indre.

"Une étude d'adaptation au changement climatique dans l'ensemble de nos collèges"

Des réflexions sont également en cours pour végétaliser d'avantage l'établissement comme d'autres collèges du département. "On a lancé une étude d'adaptation au changement climatique dans l'ensemble de nos collèges", explique Christian Arberet. "On essaie de mettre le plus d'arbre possible", complète Nadège Camusat. "On a une réflexion en ce moment pour trouver des essences qui ne perdent pas leurs feuilles, qui résistent et qui poussent assez vite", explique-t-elle.

D'autres travaux auront lieu dans des collèges de l'Indre ces prochains mois. "Au collège Lafayette à Châteauroux, on va refaire toute l'isolation, les travaux devraient démarrer l'année prochaine", explique Christian Arberet. Des travaux ont également lieu dans les collèges de la Châtre ou de Valençay notamment.