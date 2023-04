Le collège Rosa-Parks de Nantes sera fermé en septembre 2024

C'est une des conséquences de la politique du conseil départemental, en charge des collèges, pour plus de mixité sociale : la fermeture à la rentrée 2024 du collège Rosa-Parks, quartier du Breil, au nord-ouest de Nantes. Une fermeture qui a été annoncée ce vendredi 7 avril 2023 par le conseil départemental.

Elle s'ajoute à celles déjà connues des collèges Guist'hau et Jules-Verne en centre-ville. Dans le même temps, un nouveau collège ouvrira en hyper centre-ville rue du 14-Juillet. Les collégiens de Rosa-Parks (250 élèves actuellement) ou ceux qui devaient y faire leur rentrée seront répartis dans quatre collèges : celui qui ouvrira en 2024, les collèges Victor-Hugo, Hector-Berlioz et Gaston-Serpette, tous en centre-ville.

"On a créé des sortes de ghettos" - Patricia Galeazzi, directrice académique

"Il y a eu une période où on a inscrit les collèges dans des quartiers de proximité, mais on a créé des sortes de ghettos, regrette Patricia Galeazzi, la directrice académique. Aujourd'hui, on se rend compte que ces ghettos pèsent énormément sur le devenir des enfants. Ils sont heureux dans leurs collèges, il y a de bons résultats et ils progressent, mais pour autant, quand on regarde leur avenir et leurs ambitions qui sont très limitées, on se dit qu'on se prive de citoyens qui ont des compétences et du potentiel."

Les résultats scolaires des élèves du collège Rosa-Parks sont plutôt bons, mais pour Vincent Danis, vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation, c'est l'après qu'il faut construire. "Il faut faire en sorte que les enfants aillent vers le monde et vers les autres, déclare-t-il. Dans la vie de tous les jours, on ne vit pas qu'avec des personnes de même couleur et du même sexe. C'est important, car cela permet aux enfants défavorisés d'apprendre des codes qui leur seront utiles pour plus tard. Certains ont peur de quitter le quartier, c'est vrai, mais c'est justement contre l'assignation à résidence qu'on lutte, pour donner confiance aux enfants."

"J'aimerais connaître l'avis des parents d'élèves concernés" - Sylvain Marange du SNES-FSU de Loire-Atlantique

Sylvain Marange est le co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Loire-Atlantique. Il salue un projet pavé de bonnes intentions, car la mixité est un des leviers de la réussite scolaire. Mais selon lui, il reste des questions à résoudre : "J'aimerais savoir si l'Éducation nationale est prête à accompagner jusqu'au bout ce genre de démarche-là. Pour l'instant, les annonces ne sont faites que de côté du conseil départemental. Et j'aimerais aussi connaître l'avis des parents d'élèves concernés. Selon la réception de ce projet, cela pourrait enclencher une vraie dynamique."

Le Département promet d'accompagner les enfants en vue de ces changements pour ce qui concerne la cantine et les transports scolaires. L'inspection d'académie va engager des discussions de son côté avec les enseignants sur le souhait de transfert.