Le collège Samuel Paty de Valenton, seul du nom en France, a rendu hommage au professeur assassiné

Un an après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, les établissements scolaires de France lui ont rendu hommage ce vendredi. A Valenton, dans le Val-de-Marne, cet hommage a résonné encore plus particulièrement dans le seul collège Samuel Paty de France.

Les élèves de 6e et 5e du collège Samuel Paty de Valenton ont rendu hommage au professeur assassiné il y a un an, notamment avec une chorégraphie sur la fraternité.

"Pas besoin de nuire à autrui pour défendre une cause" : voilà les premiers mots de la chanson des élèves du collège Samuel Paty de Valenton, qui ont rendu hommage ce vendredi au professeur assassiné le 16 novembre 2020. Comme tous les établissements scolaires, le seul collège a porter son nom s'est mobilisé cette semaine pour honorer sa mémoire.

"Ça m'a touchée, comme si c'était un professeur à moi"

Chansons, chorégraphie, textes adressés aux élèves et enseignants de l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine... Les élèves ont travaillé toute la semaine à cet hommage. Une journée importante pour eux, qui ont été très touchés par la mort de l'enseignan_t_. "Ça m'a touché comme si c'était un professeur à moi" explique Lyna-Sana, élève de 6e. "Cette semaine, j'ai retenu ce que c'était la liberté d'expression" explique la petite fille, qui a chanté dans la chorale de ce vendredi.

Les élèves de 4e ont réalisé une exposition sur la liberté d'expression à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty. © Radio France - Marie Dorcet

La première chanson a été écrite spécialement par leur professeur de musique, Stéphane Digan, qui tenait lui aussi à rendre hommage à son collègue. "Parce que suis Samuel Paty moi aussi" explique l'enseignant, "j'ai voulu faire passer le message des valeurs de la France que nous défendons : la liberté, la fraternité, et la laïcité".

"Les élèves emploient le nom de Samuel Paty avec fierté"

Tout au long de la semaine, les élèves se sont beaucoup impliqués dans la préparation de cet hommage, d'autant plus qu'ils sont les élèves du seul collège de France a porter ce nom. "Dès la rentrée, on leur a bien expliqué l'importance de ce nom, on n'avait aucune inquiétude ni de la part des parents, ni des élèves. Ils emploient le nom de Samuel Paty avec fierté", explique Salima Chalqi, la principale de l'établissement. Elle précise que tous se sont beaucoup impliqués dans cette préparation, "ils avaient énormément d'idées, on a même dû les freiner, car on manquait de temps". De nombreux ateliers ont été organisés, notamment de créations artistiques et d'écriture. Quelques lettres ont d'ailleurs été présentées ce vendredi. "Nous devons continuer de croire à la liberté", a notamment récité l'une des élèves.

Cette image de Samuel Paty était affichée à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty dans le collège de Valenton. © Radio France - Marie Dorcet