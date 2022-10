"Nos enfants ne sont pas des pions" : le collège Segpa du Lavarin à Avignon sera fermé tout l'hiver

Les élèves de la Segpa du Lavarin, à Avignon, vont changer d'établissement à la rentrée des vacances de la Toussaint. À partir du 7 novembre, la quarantaine d'élèves de cette Section d'enseignement général et professionnel adapté devront suivre l'ensemble de leurs cours au collège Anselme Mathieu, avenue de la Reine Jeanne, à près de trois kilomètres. La direction académique a décidé de fermer le site après les vacances de la Toussaint et au moins jusqu'aux vacances de printemps pour limiter la facture de chauffage cet hiver.

Elle explique qu'elle n'a plus les moyens de chauffer ce bâtiment "vieillissant", que "les déperditions énergétiques y sont très importantes et le chauffage du site pèse lourdement sur le budget global du collège". Le département de Vaucluse avait pourtant prévu une rénovation complète du site du Lavarin, chiffrée à un million d'euros, mais les travaux ont récemment été annulés. Et la décision a été prise courant septembre d'accueillir pour l'hiver les élèves de Segpa sur le site du collège Anselme Mathieu, dont dépend le site du Lavarin.

"Ils se foutent vraiment de nous"

- Aurélie, mère d'un élève de 4e

Les enseignants ont alors été informés fin septembre. Les familles n'ont ensuite été prévenues que le 13 octobre, une semaine avant les vacances scolaires, par SMS. "Ils s'en foutent vraiment de nous, souffle Aurélie, dont la fille est en quatrième au Lavarin. Ils ne font que trouver des excuses : ils ferment des classes puis disent qu'il n'y a que 40 enfants... Et maintenant ils nous disent juste avant les vacances qu'ils vont fermer pour l'hiver. Nos enfants ne sont pas des pions, qu'on change pour des raisons de chauffage".

Les familles sont en très grande majorité issues de la communauté des gens du voyage. Elles habitent le quartier et les mères n'envisagent pas d'envoyer leurs enfants de l'autre côté de la Rocade. "Déjà parce que c'est loin, il faut prendre le tram et le car, on fait comment ?", interroge l'une d'elles. "Ils obligent nos enfants à rester à la cantine, mais moi je ne veux pas. Et je ne veux pas que mon fils sorte du Lavarin", poursuit une autre.

La crainte d'une fermeture définitive de la Segpa du Lavarin

La direction académique propose de payer le bus, voire la cantine aux familles les plus modestes. Elle affirme aussi que "tout a été organisé au sein du collège pour offrir à ces élèves des conditions apprentissage optimales, dans des locaux rénovés et des plateaux techniques performant". Mais les parents d'élèves assurent déjà que leurs enfants n'iront pas au collège Anselme Mathieu.

La situation est aussi dénoncée par les enseignements, représentés par Tanguy Langlet, le secrétaire départemental de Force Ouvrière Enseignement. "Ils craignent que certains élèves ne viennent pas au collège Anselme Mathieu. On éloigne encore une fois le service public de l'enseignement et il y a des risques de décrochage très forts, dénonce-t-il. Et on espère que ça n'arrivera pas à une fermeture pure et simple du collège du Lavarin". Les parents d'élèves prévoient déjà une manifestation devant la Segpa du Lavarin, le matin de la rentrée, le 7 novembre. Ils ont aussi saisi le Conseil département, propriétaire du bâtiment.