Le collège Volney de Craon labellisé "Internat d'excellence" par le ministre de l'Education Nationale

"L'internat d'excellence doit permettre à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement propice aux études, d'exprimer tout leur potentiel et de réaliser le parcours scolaire correspondant", voilà comment l'Education Nationale présente ce dispositif, et le collège Volney à Craon vient de l'intégrer officiellement, il a été labellisé "internat d'excellence" avec 53 autres établissements partout en France, annonce du ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer.

La réouverture de l’internat du collège Volney nécessite une opération de remise en état préalable évaluée à 443.000 € indique le Département de la Mayenne dans un communiqué. La réhabilitation sera en partie financée par des crédits du plan de relance national.

Les internats de la réussite sont accessibles en priorité aux élèves relevant de l'éducation prioritaire et de quartiers prioritaires de la politique de la ville ; issus de milieu rural isolé et défavorisé ; dont la résidence familiale est éloignée de l'établissement ou de la formation quand celle-ci est rare ; appartenant aux milieux sociaux les plus éloignés de la culture scolaire ou dont les conditions de vie sont peu propices à l'étude , dont les parents manquent de disponibilité (familles monoparentales, familles à horaires de travail décalés, etc...).

Les élèves sont d'avantage accompagnés dans la préparation aux devoirs et activités sportives et culturelles leur sont proposées. Ce dispositif peut s'étendre de la classe de 6e jusqu'à l'enseignement supérieur.