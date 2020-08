Le Conseil Départemental des Landes prêt à fournir des masques à tous les collégiens

La semaine dernière, le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, annoncé le port du masque systématique pour tous les enfants au collège et au lycée dès la prochaine rentrée scolaire, mardi prochain, 1er septembre, indiquant que les élèves en grande difficulté pourraient être équipés au cas par cas.

Dans les Landes, le président du Conseil Départemental, Xavier Fortinon, estime que "ce n'est pas aux familles de subir la charge financière" de cette mesure. "La politique sanitaire est de la responsabilité de l'Etat" dit-il "donc ce serait de sa responsabilité de fournir ces masques". L'élu, socialiste, interpelle les pouvoirs publics "pour qu'ils mettent en cohérence les décisions qu'ils prennent et le soutien qu'ils doivent aux familles".

Si ce n'est pas le cas, "le _Département prendra ses responsabilités et dotera les collégiens_", poursuit Xavier Fortinon, qui préfère prendre les devants à une semaine de la rentrée. "On ne veut pas que cet équipement soit un élément d'inégalité entre les familles, à la fois au niveau de la fourniture et aussi parce que chacun arriverait avec un masque différent ce qui pourrait devenir un élément de discrimination".

La collectivité, qui a continué à faire des stocks pendant et après le confinement, est en capacité de fournir gratuitement deux masques en tissu lavables dès le jour de la rentrée pour chaque collégien, soit environ 30.000 masques.

Pour les lycées, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine fait savoir qu'il "met à disposition des proviseurs un stock de masques afin d'aider les familles les plus en difficulté. Un premier stock toujours disponible leur a avait été transmis dès juin afin de palier en cas d'incapacité des familles. Le soucis permanent de la Région Nouvelle-Aquitaine est d'apporter un soutien aux plus fragiles, ce que les proviseurs sauront apprécier au plus près en dialogue avec les familles ».toujours disponible leur avait été transmis dès juin"