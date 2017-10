Le Conseil départemental va porter plainte contre X après la chute d'une grille sur des élèves d'un collège au Bourget

Après l'accident qui a blessé deux collégiens et deux surveillants, les enseignants ont exercé lundi leur droit de retrait et le conseil département a annoncé son intention de porter plainte contre X.

Les 750 élèves du collège Didier Daurat au Bourget n'ont pas eu cours lundi. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait après l'accident survenu jeudi soir : la grille d'un portail s'est détachée, et, est tombée sur des collégiens. Le Conseil départemental va déposer plainte contre X "afin que toutes les responsabilités soient établies". Deux élèves de troisième ont été lourdement blessés et deux surveillants plus légèrement touchés.

Les enseignants du collège Didier Daurat du Bourget exercent leur droit de retrait après la chute de la grille d’entrée sur des élèves jeudi pic.twitter.com/U0MWBTsFgb — France Bleu Paris (@francebleuParis) October 16, 2017

Jeudi, la grille de 350 kilo a cédé d'un coup. L'un des surveillants souffre du dos et porte un corset et il est encore très choqué : "vu que j'était collé au portail, il est tombé sur moi mais il était tellement lourd que j'ai du m'écarter et, malheureusement, il est tombé sur les élèves" . Quant aux élèves, "il y a une fille qui a le bassin fracturé et devra rester un mois et demi sur un lit d'hôpital, a expliqué avec colère Cécile Roussel représentante des parents d'élèves, et le deuxième est en fauteuil roulant car il a six vis à l'intérieur de la cheville broyée. Cela ne devrait pas arriver : ce collège est neuf, il a ouvert il y a seulement deux ans !"

Malfaçons dénoncées

Depuis l'ouverture, les enseignants soulignent les nombreux problèmes de construction : des fuites d'eau, des tableaux électriques accessibles aux élèves... "des choses qui n'ont jamais fonctionné, a raconté Louis un des professeurs.

Certes ça n'a pas de rapport avec la sécurité mais mis bout à bout, cela empêche de travailler correctement et c'est malheureux de voir qu'il faut un accident pour que les choses bougent

Le Conseil départemental reconnaît qu'il y a un contentieux en cours avec le groupe Eiffage : depuis la livraison de l'établissement, "les réserves sont importantes au collège Didier Daurat et, d'habitude, cela fait l'objet d'un accord entre le constructeur et la collectivité mais cela n'a pas été possible donc nous sommes entrés en voie contentieuse mais le portail ne faisait pas partie de ces réserves" s'est justifié Emmanuel Constant, vice-président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation.

Les résultats de l'expertise en cours seront rendus publics, promet le département et une réunion doit avoir lieu ce jeudi au collège Didier Daurat. Par ailleurs, les portails de tous les collèges de Seine-Saint-Denis seront vérifiés.