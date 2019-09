Réforme du lycée : la région Occitanie se prépare à une augmentation du nombre d'internes dans l'académie de Toulouse

Toulouse, France

La rentrée maintenant faite dans la quasi totalité des lycées, si ce n'est dans tous les établissements du second degré de l'académie, la réforme va maintenant entrer dans sa phase de concrétisation.

On a entendu la grogne des enseignants avant les vacances avec la rétention, un temps, des copies du baccalauréat. Aujourd'hui, au-delà du casse-tête de l'organisation qui se dégage des premières impressions des enseignants qui ont découvert, la semaine dernière, leurs emplois du temps (les élèves vont être séparés de leur classe d'origine la moitié du temps puisqu'ils suivent 12 heures de spécialité pour 14 heures de tronc commun), apparaissent des problématiques moins largement développées, comme l'augmentation du nombre d'internes à venir.

Les transports scolaires gratuits pour tous les internes en Occitanie

Le SNPDEN, le syndicat des personnels de direction dans les collèges et lycées assure qu'aucune situation de tension n'a encore été mise au jour dans l'académie de Toulouse. "On en est au début de la réforme", précise Christelle Kauffmann, secrétaire académique SNPDEN, proviseure du lycée Clément-Marot à Cahors dans le Lot. Pourtant, c'est une problématique qui est d'ores et déjà prise en compte par les services du conseil régional, qui construisent et gèrent les lycées.

"Tous les nouveaux lycées disposeront d'un internat" assure la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, soucieuse d'assurer l'égalité des chances.

La région va prendre en charge la totalité des frais de transports, par bus ou par train et le prix des repas n'augmentera pas, étant entendu que les élèves nouvellement internes vont davantage manger à la cantine - Carole Delga, présidente de la région Occitanie

Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie présente les nouveautés de cette rentrée. © Radio France - Magalie Lacombe

Les élèves plébiscitent les nouveaux enseignements de spécialité assure le rectorat de Toulouse. Alors qu'un sur trois a choisi l'option "histoire-géographie, géopolitique, science politique", ils sont 70% à avoir retenu les mathématiques en enseignement de spécialité alors que la matière est à nouveau présente dans le tronc commun.

Au lycée Clément-Marot de Cahors, 12 enseignements de spécialité sont proposés dont certains nulle part ailleurs dans le département du Lot. Sa proviseure, Christelle Kauffmann, qui est aussi secrétaire académique du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction, explique que 26 élèves de première supplémentaires se sont inscrits, cette année, soit 10% des effectifs de première. Pour le moment, le SNPDEN ne constate aucune situation de tension dans l'académie de Toulouse mais assure qu'il sera vigilant dans les années à venir.