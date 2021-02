Le contraignant nouveau protocole sanitaire pour les cantines scolaires

Depuis le 25 janvier, le protocole sanitaire est renforcé dans les cantines scolaires. Les enfants ne peuvent plus se déplacer, chaque classe doit avoir sa table, le port du masque est obligatoire et le service doit être assuré par les agents communaux. Des règles strictes difficiles à appliquer.

Depuis le 25 janvier, un nouveau protocole sanitaire est en place pour les cantines scolaires. Désormais les enfants d'une même classe doivent être à la même table ; une distance de deux mètres entre chaque table doit être respectée, les écoliers n'ont plus le droit de se déplacer, les repas doivent être servis par les agents ; tables et chaises doivent êtravec ma meilleure amie, on avait l'habitude de se faire des câlins. Bah là, on ne peut plus que pour manger.

Un protocole contraignant mais auquel se plie les agents de la cantine d'Ecommoy où déjeunent chaque midi 380 enfants des écoles maternelles et primaires, publiques et privées. Sonia Niepceron est l'une des surveillantes de cantine. Elle arrive le matin dès 9h15 pour installer les plateaux pour le premier service de 11h45. "Les enfants n'ont plus qu'à s'installer à leur place attitrée et après on les sert. Ils n'ont pas le droit de toucher au pichet d'eau ou au pain. C'est beaucoup de contraintes pour nous mais aussi pour eux. On a un peu l'impression que ce sont des robots, pas le droit de bouger. C'est triste, on a vraiment hâte de revenir à la vie d'avant".

Les élèves aimeraient pouvoir changer de place et "manger avec les copains"

Sean en classe de CM1 l'exprime bien : "Moi j'ai des copains dans d'autres classes et je voudrais bien m'asseoir à côté d'eux pour rigoler mais je ne peux pas". C'est ce que regrette aussi Elio "si on pouvait se mettre à côté de nos amis, ça serait bien. J'en ai marre. Je veux que ça se termine, en un claquement de doigt ça se serait bien" ou encore Élise "avec ma meilleure amie, on avait l'habitude de se faire des calins. Bah là, on ne peut plus". Une autre camarade en CM2 explique que cela peut être source de tension : "Des fois on se dispute, on est fâchées et on est quand même obligées de manger à côté, ce n'est pas cool".

Masque et appareil dentaire, la galère.

Mais certains essayent de positiver : "Moi je me dis que c'est mieux de porter le masque et d'être avec son copain et que de ne pas le porter et d'être éloigné". Le port du masque, c'est l'autre point noir pour les écoliers déjà obligés de le (sup)porter toute la journée. "Dès qu'on a fini de manger, il faut le remettre" raconte cette élève en CM1. Son voisin de table ajoute que c'est "surtout embêtant pour ceux qui ont un appareil dentaire. Il se coince dedans".

Entre deux services, la trentaine d'agents communaux, dont les effectifs ont été renforcés pour appliquer ce protocole, doivent désinfecter tables et chaises. Pour avoir le temps d'effectuer cette tâche supplémentaire, il faut souvent presser les élèves, "leur dire plusieurs fois de terminer leur assiette, d'arrêter de parler" regrette l'une d'elles.

Chaque classe a ses tables à la cantine © Radio France - Julien JEAN

Il faut aussi rappeler les consignes concernant le masque, parfois fait maison en tissu alors qu'il est censé être homologué de catégorie 1. "Cela ne devrait pas être à nous de le faire mais on y est bien obligé par la force des choses. C'est pénible". Les enfants s'adaptent mais tous l'expriment, ils aimeraient que ce soit "comme avant".