Coronavirus : pour le recteur de l'académie de Lyon, "on peut sans exagérer parler de révolution pédagogique"

Le recteur de l'académie de Lyon reconnaît qu'il y a eu "quelques soucis lors de la mise en place de ces nouveaux services numériques", à cause de la demande considérable. Olivier Dugrip cite l'exemple des lycées de l'académie, avec "un milliard de requêtes depuis le 16 mars". Mais après une semaine d'enseignement à la maison pour les élèves de l'académie, à cause de la fermeture des établissements scolaires pour ralentir la propagation du coronavirus, le recteur estime que la continuité pédagogique est assurée.

Olivier Dugrip, invité de 7h50 le 23/03/2020 Copier

Écoles ouvertes pour les élèves sans internet et les enfants de personnels soignants

"On peut sans exagération parler de révolution dans les pratiques pédagogiques", selon lui, les professeurs et les élèves ont "très massivement utilisé les outils numériques mis à leur disposition". Pour cela, "les serveurs ont vu leur capacité augmenter, de nouvelles capacités ont été offertes aux collégiens et aux lycées", précise Olivier Dugrip, qui remercie les collectivités locales pour leur concours.

Et pour les élèves de l'académie qui n'ont pas d'accès à internet ? Le recteur assure que ses services sont très attentifs à cette problématique et que les établissements scolaires restent ouverts pour "accueillir les familles qui ne peuvent pas utiliser l'outil numérique", les professeurs sont présents "pour donner du travail aux élèves". Olivier Dugrip précise d'ailleurs que pour récupérer ces documents de travail dans les écoles, les parents d'élèves doivent remplir leur attestation dérogatoire de déplacement "en cochant la case numéro 2 : déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité".

Nous pouvons très bien continuer à fonctionner comme cela jusqu'au 4 mai si c'est nécessaire

Des écoles sont aussi ouvertes pour l'accueil des enfants des personnels soignants, "ce weekend nous en avions plusieurs centaines dans l'académie", indique Olivier Dugrip, et "dans le département de la Loire, cinq sites sont ouverts dans les villes où se trouvent un établissement hospitalier, et nous avons accueilli trois élèves samedi, mais n'avons pas eu de demande pour dimanche".

Avec les outils mis en place (ENT, plateforme Ma classe à la maison du Cned etc.), le recteur de l'académie de Lyon considère que "nous pouvons très bien continuer à fonctionner comme cela jusqu'au 4 mai si c'est nécessaire". Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué dimanche qu'un retour en classe le 4 mai était "le scénario privilégié". Le ministère a également annoncé que des "outils numériques seront mis en place pendant l'été pour permettre aux élèves de continuer à travailler, à faire une mise à niveau", ajoute Olivier Dugrip.