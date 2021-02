Le coronavirus chamboule les cours de sport : à Bourgoin-Jallieu, c'est golf pour certains élèves de la MFR

"Le golf, c'est pour les riches, les vieux" ou encore "le golf, ce n'est pas du sport". Voilà quelques-uns des clichés que l'on peut entendre quand on évoque cette discipline. Mais finalement quand on découvre, on s'ouvre à un univers jusqu'ici méconnu, et très souvent les avis changent.

C'est pour cette raison, entre autres, que depuis la rentrée 2019, la maison familiale rurale de la Grive, à Bourgoin-Jallieu, propose à certains de ses 260 jeunes de s'initier au golf. "Il s'agit de cycles de six séances avec le prof et un moniteur du golf", explique Fayrouze Boudjemline, la directrice de la MFR de la Grive, qui est à l'origine de cette proposition.

Cette année, les élèves de 2nde et de 1ère en "Bac pro technicien conseil-vente en produits alimentaires" bénéficient de ces cours. Environ une soixantaine d'ados.

Le Golf des 3 vallons, qui accueille les jeunes, n'est pas loin de l'établissement. Ce golf est un équipement public, géré par la Capi, la communauté d'agglo et se trouve sur la commune voisine de L'Isle-d'Abeau.

Et en pleine épidémie de coronavirus, avec les règles sanitaires qui empêchent notamment tout sport en intérieur, ces séances sont appréciées. "Une bulle d'oxygène" selon certains jeunes.