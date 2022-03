A Port-de-Bouc, une enseignante à la retraite mobilisée pendant le Covid attend toujours d'être payée

De qui se moque-ton ? Viviane ne décolère pas. A 62 ans, cette retraitée de l'éducation nationale a repris du service en ce début d'année. Au mois de janvier, en pleine période d'épidémie de Covid 19 et face à la pénurie de professeurs et donc de remplaçants elle est appelée pour effectuer des remplacements en urgence. Triplement vaccinée, elle n'hésite pas longtemps et, contrairement à beaucoup de ses collègues, accepte la proposition. " Je me suis dis en quelque sorte que c'était ma participation à l'effort national, à l'effort collectif. Je savais aussi combien mes collègues et les parents étaient embêtés avec toutes les classes fermées donc j'y suis allée volontiers".

Des remplacements au pied levé et parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de chez elle

Pendant 3 semaines et demi, Viviane va donc faire des remplacements au pied levé dans une dizaine d'école de la circonscription de Martigues. Elle change d'école chaque jour et enseigne à des enfants de la petite section de maternelle jusqu'au CM1. Certains jours, pour aller à Carro par exemple, Viviane fait 50 kilomètres aller-retour par jour en voiture et doit donc avancer les frais d'essence. "J'ai sorti environ 300 euro de ma poche pour faire ces remplacements. Ce sont des frais que je n'aurai pas fait en temps normal dans ma vie de retraitée. J'ai la chance de pouvoir absorber cette somme mais ce n'est peut être pas le cas de tout le monde."

Viviane ne sait toujours pas quand elle sera payée

Un mois après la fin de son CDD, Viviane n' a toujours pas été payée mais surtout elle n'a aucune date. L'administration qu'elle a contacté par mail lui répond qu'au mieux, sa paie lui sera pas versée fin avril mais sans certitude. "Ce qui me choque c'est que c'est l'administration elle même qui est venue chercher des retraités. On m'a demandé de venir travailler tout de suite et non pas dans 3 mois. Je trouve ça étrange que cette même administration ne se soit pas posée la question des salaires. J'aurai voulu qu'on me dise clairement dès le début : on a besoin de vous rapidement mais on ne sait pas encore comment on va faire pour vous payer, il va falloir être patient. Aujourd'hui, un mois après avoir fini mon contrat, je n'ai aucune certitude, aucune date de paiement. Je trouve ça incorrect."

Le rectorat que nous avons contacté confirme ce retard de paiement. "Le système informatique n'est pas fait pour payer des retraités " nous dit on sans pouvoir donner de date de paiement.

Malgré cette déconvenue, Viviane reste optimiste !

Malgré tout, Viviane a apprécié cette expérience auprès des enfants. "Ca s'est très bien passé, j'ai été tout de suite dans le bain. Enseigner, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! J'ai été très bien accueillie même si certain(es) collègues étaient surpris de voir que l'on faisait appel à des "vieux" plutôt qu'à des jeunes pour ces remplacements". Malgré cette déconvenue, Viviane reste motivée _"_Si on me rappelle un jour, je saurai que je fais un investissement à long terme ! Je ne ferme pas la porte mais quand j'en parle à des collègues retraités je leur dis : attention, n'espérez pas un gain rapide !!"

Dans les Bouches-du-Rhône, seuls 15 enseignants à la retraite ont répondu à l'appel de l'éducation nationale.