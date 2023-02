Le coup de gueule du président du district de football du département contre les parents de jeunes joueurs

Stop aux insultes, menaces voire aux bagarres sur les bords des terrains de foot ! C'est le cri du coeur du président du district de football des Alpes-Maritimes. Edouard Delamotte constate régulièrement, à travers les remontées des clubs des quatre coins du territoire des abus de nombreux parents, dont les enfants sont parfois très jeunes. "On entend tout et n'importe quoi. Des encouragements à la violence comme casse le, fais le tomber... Après les parents s'insultent entre eux, on en arrive ensuite à éviter les bagarres parce que le parent de celui qui a été bousculé en veut à celui qui a invité l'autre à le faire... C'est n'importe quoi et les clubs sont désarmés face à cette situation."

ⓘ Publicité

"Il faut les encourager, c'est tout ! N'intervenez pas !"

loading