"Le couvre-feu à 18h ne change en rien l’organisation" des établissements scolaires dans l'académie de Reims

Vous faites peut-être partie des parents qui se sont demandés si le couvre-feu à partir de 18h allait modifier l’emploi du temps de vos enfants à l’école. "Le couvre-feu avancé à 18h ne change en rien l’organisation des écoles, des collèges et des lycées", répond Olivier Brandouy, le recteur de l’académie de Reims, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce lundi.

L'organisation temps reste la même qu'avant les vacances."Très concrètement, l’emploi du temps des élèves qui ont cours jusqu’à 18h et au-delà n’est pas modifié. L’organisation des transports scolaires reste absolument identique. Cela nous a été confirmé par la région. Quant à l’accueil périscolaire, il est assuré normalement. Quelques collectivités pourraient souhaiter le modifier mais c’est quelque chose qui échappe à mon contrôle. Dans ce cas-là, j’invite les parents qui ont un doute à se rapprocher de leur mairie. Mais logiquement, tout va fonctionner à l’identique de ce que les uns et les autres ont connu avant les vacances", poursuit le recteur.

Attestation de déplacement dérogatoire

Mais il ne faudra pas oublier de remplir une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir pendant les heures du couvre-feu. "Pour les élèves qui ont cours au-delà de 18h, le carnet de correspondance suffit. Pour les parents qui doivent aller récupérer leurs enfants au-delà de 18h, il va vous falloir une attestation", explique Olivier Brandouy. Les personnels devront se munir d’un justificatif fourni par l’établissement pour leurs déplacements après 18h.

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, promet un protocole sanitaire renforcé, avec encore plus de tests mais pour le moment, rien de nouveau. "Le mot d’ordre, c’est vraiment la vigilance. Nous voulons que les enfants soient accueillis en parfaite sécurité dans nos établissements et nous étudions constamment toutes les modifications possibles et inimaginables de cette pandémie", dit le recteur de l’académie de Reims.

"Pour l’instant, ce nouveau protocole est envisagé, il n’est pas mis en place. Le protocole sanitaire est le même que celui qui prévalait avant les vacances. Mais nous avons l’œil constamment sur l’évolution de la situation et nous sommes prêts à réagir à chaque instant", précise Olivier Brandouy.

Vous pouvez envoyer vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité

Certains syndicats enseignants auraient préféré que l’on ferme à nouveau les écoles, ne serait-ce qu’une semaine, car selon eux c’est dans les écoles que les enfants se contaminent. Le recteur de l’académie de Reims n’est pas du tout de cet avis et a tenu à rassurer.

"L’école c’est bon pour les enfants. C’est un des lieux les plus sûrs actuellement dans cette période de pandémie. Je vous le garanti dans l’état actuel de la connaissance scientifique, l’école est vraiment un lieu où on se contamine peu. D’ailleurs, le taux de contamination des agents de la fonction publique qui travaillent dans les écoles est bien plus faible que celui des autres agents de la fonction publique. L’école est sûre, le protocole sanitaire a prouvé son efficacité. Donc vous pouvez envoyer vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité. Ils ont beaucoup à y gagner, bien plus que si ils n’y allaient pas", estime Olivier Brandouy.

La vaccination des enseignants

La question de la vaccination des enseignants se pose également. Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer aimerait qu’elle commence au plus tard en mars prochain. "Les enseignants sont haut placés dans la hiérarchie des priorités mais ils ne sont pas les premiers. Il faudra bien sûr penser à une logistique. Le gouvernement travaille sur ces questions de façon très précise et le moment venu, nous serons prêts", dit le recteur de l’académie de Reims.