Le covid sème "la pagaille" dans les écoles, collèges et lycées creusois

Entre les élèves positifs au covid et ceux qui sont cas contacts et qui doivent se faire tester, les absences se multiplient dans les écoles, collèges et lycées en Creuse.

"C'est la pagaille". Pierre Gautret, secrétaire départemental à l'UNSA ne mâche pas ses mots. Depuis la rentrée, les absences se multiplient dans les écoles, collèges et lycées creusois. Certains sont positifs au covid mais surtout beaucoup sont cas contact et doivent donc se faire tester, avant de revenir en classe.

"Il manque la moitié de la classe"

Au lycée Pierre Bourdan à Guéret, les couloirs sont plus calmes qu'à l'ordinaire, et les chaises vides se multiplient. "Il manque la moitié de la classe, c'est un peu vide", sourit une lycéenne. "Il n'y a plus de bruit", ajoute une autre. Ce mercredi, il manquait encore une centaine d'élèves, pour la plupart cas contact qui doivent se faire tester et pourront revenir en classe s'ils sont vaccinés et négatifs.

De son côté, le proviseur se veut rassurant. "La situation est en train de rentrer dans l'ordre, assure-t-il. Mais cela génère beaucoup de travail pour la vie scolaire et l'infirmière qui font du contact tracing pour savoir qui est cas contact, prévenir les familles... On passe beaucoup de temps à rassurer et expliquer le protocole sanitaire." Pour plus de clarté, le lycée a d'ailleurs mis en ligne ce protocole sur son site.

Des situations similaires sur le département

La situation à Pierre Bourdan n'est pas un cas isolé en Creuse. "On voit beaucoup de classes incomplètes dans la plupart des établissements creusois surtout dans les grosses structures, les lycées et les citées scolaires." explique Florian Louis, co-délégué du SNES pour le département.

De quoi compliquer la tâche aux enseignants, qui voient leurs élèves aller et venir. "Si une part importante de la classe est absente, c'est compliqué de continuer à progresser sans eux, regrette Christophe Audebaud, enseignant à Saint-Vaury. Et le problème c'est que quand un élève est absent, on ignore combien de jours ça va durer."