Covid-19 : le Crous Clermont Auvergne s'adapte pour la rentrée

Le Crous Clermont Auvergne comprend sept restos U' et 18 cafétérias et kiosques qui servent 1,2 million de repas par an.

Après les primaires et les collégiens, les étudiants font peu à peu leur retour dans les universités... et au Crous. Les locaux n'ont jamais vraiment fermé, puisque certains jeunes y sont restés confinés, notamment les étudiants étrangers. Mais la rentrée universitaire marque tout de même quelques nouveautés, comme le port du masque obligatoire dans les espaces communs. Cette année, le montant des bourses a été revalorisé d'1,2% pour tous les échelons.

Un resto U' façon Covid

Les restaurants et cafétérias du Crous Clermont Auvergne ont fermé dès le mois de mars. Ce lundi 31 août, ils rouvrent, avec un fonctionnement totalement modifié pour respecter les règles sanitaires. D'abord, un siège sur deux sera condamné, en quinconce, pour éviter que les étudiants soient face à face. "Cela réduit notre capacité d'accueil par deux, et le temps de la pause méridienne s'en trouvera allongée, prévoit Jean-Jacques Genebrier, directeur général du Crous Clermont Auvergne. Mais nous sommes en discussion avec l'Université pour faire en sorte que les étudiants aient plus de temps pour manger, ou que la pause n'arrive pas au même moment pour tous." Des façades de plexiglas seront également mises en place au niveau des caisses. Le service sera "accompagné", c'est à dire qu'il ne sera plus possible de se servir dans les banques comme c'est normalement le cas dans un self. "Les étudiants trouveront un plateau déjà prêt avec des couverts emballés dans une serviette, et un verre. Le dessert ou l'entrée seront disposés directement sur le plateau à la demande de l'élève.", détaille Jean-Jacques Genebrier.

Nouveauté cette année : le prix du repas au restaurant universitaire, fixé à 3,30 euros, passe à 1 euro pour les étudiants boursiers. Pour pouvoir en bénéficier, il faut au préalable activer son compte Izly, le moyen de paiement mis en place par le Crous.

Des précautions pour éviter la propagation du virus

Le Crous Clermont Auvergne, c'est aussi des séances de cinéma, des expositions ou encore des ateliers artistiques. Tout le programme est maintenu, mais sans vernissage ni cocktail. Un nombre de participants sera fixé au cas par cas pour chaque atelier, en fonction des demandes et de la capacité des salles.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition un peu partout dans les bâtiments. En cas de suspicion de cas de Covid-19, les étudiants seront pris en charge par le service de santé universitaire pour être testés. Si les personnels sont concernés, la médecine du travail sera informée, ainsi que les collègues de la personne contaminée.

Travaux encore en cours

A quelques jours de la rentrée, tous les logements sont réservés. Le Crous Clermont Auvergne se voit amputé de plus de près de 230 logements sur les 4.050 disponibles. En cause notamment les travaux de la résidence Amboise, retardés par le confinement. Initialement prévu pour le mois de juillet, le chantier sera livré en fin d'année, pour une mise en service début 2021. Un dernier bâtiment reste à réhabiliter : le bâtiment C de la résidence Dolet, qui comprend 84 logements. Les travaux devraient être finis d'ici la rentrée 2021. Le Crous prévoit également la construction, en 2021, d'une cuisine centrale implantée sur le site des Cézeaux qui alimentera tous les autres sites.