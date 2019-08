Le Crous Clermont Auvergne fait sa rentrée tout en nouveauté

Pour la rentrée universitaire 2019, le Crous Clermont Auvergne se prépare à la mise en place de nouveautés, concernant les inscriptions, les logements, la restauration, et la vie étudiante durant l'année.

Clermont-Ferrand, France

En région Auvergne-Rhône-Alpes, des milliers d'étudiants se préparent à la rentrée universitaire, et ils ne sont pas les seuls. Le Crous Clermont Auvergne travaille déjà à les accueillir avec toute une série de nouveautés.

Les travaux de rénovation se poursuivent

L'objectif du Crous est d'améliorer l'intégralité de ses logements à l'horizon 2021. Un chantier qui a débuté par la réhabilitation d'une partie de la résidence rue Etienne Dolet, prête à l'emploi cette année, et qui se poursuit avec la rénovation de la cité universitaire historique Amboise, qui devrait pouvoir accueillir de nouveaux résidents à la rentrée prochaine. Une centaine de chambres viendraient alors s'ajouter aux plus de 4 000 lits proposés par le Crous, et déjà tous pris à quelques jours de la rentrée.

Aides et bourses

Les étudiants boursiers pourront bénéficier d'une revalorisation des bourses cette année (à hauteur d'environ 1%), ainsi que d'une anticipation de paiements pour mieux les aider à préparer la rentrée. Le vendredi 30 août 2019, 8 000 étudiants boursiers de l'académie de Clermont-Ferrand ont ainsi pu être payés en prévision des dépenses de rentrée.

Pour les futurs étudiants qui voudraient s'installer en Auvergne, le Crous propose aussi une "aide à la mobilité Parcoursup". Un coup de pouce de 500 euros pour aider les lycéens boursiers hors zone, dont les vœux auraient été validés dans la région. Une aide que peu pensent à demander : seulement 1 élève concerné sur 5 en a fait la requête en Auvergne jusqu'à présent, alors même que les demandes peuvent encore se faire jusqu'au 14 septembre.

Du nouveau côté restauration

Dans les restaurants universitaires, la formule des menus à points se poursuit. Lancée l'année dernière, la formule permet d'apporter plus de souplesse dans le choix offert aux étudiants, avec un principe simple : chaque entrée, plat ou dessert correspond à un nombre défini de points. 6 points valent 3,30 euros, et tout point supplémentaire coûte 0,55 euros.

Le système est renouvelé cette année, avec une nouveauté : les "lundis verts", des repas sans protéine animale proposés au choix au moins une fois par semaine aux étudiants.

Rentrée culturelle

Le Crous Clermont Auvergne veut enfin placer la rentrée 2019 sous le signe de la culture, en doublant le budget réservé aux activités culturelles (il passe de 25 000 euros en 2019 à 50 000 euros en 2020), et en accueillant durant tout le mois de septembre un artiste-peintre, Antony Squizzato, pour une résidence d'artiste. Il réalisera une grande fresque sur les murs à l'entrée du Crous, rue Etienne Dolet, qui sera inaugurée le 3 octobre... pour une rentrée haute en couleurs.